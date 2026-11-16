Правительство Югры выделило дополнительные средства на фоне сокращений в детсадах Сургута

В Сургуте продолжают составлять штатные расписания муниципальных образовательных учреждений на 2027 год. Сколько ставок могут сократить в детсадах и каких должностей коснутся изменения, станет известно не раньше декабря. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы города Виталий Малыхин.

«О количестве и наименованиях штатных единиц, которые могут быть оптимизированы, возможно говорить не ранее декабря», − говорится в ответе на запрос.

Ранее мэрия сообщала, что решила отозвать уведомления о сокращении у значительной части работников. Как следует из ответа редакции, городской и окружной департаменты образования приняли это решение после выделения дополнительных средств. «В связи с доведением дополнительного объема субвенции Департаментом образования и науки Югры совместно с департаментом образования города Сургута принято решение об отзыве уведомлений о сокращении в отношении большего числа работников», − ответил Малыхин.

Отмечается, что штатные расписания на текущий учебный год городские учреждения составили с учетом примерных нормативов Минпросвещения. Департамент образования Сургута разработал единые правила расчета ставок. Они учитывают состав групп и классов и особенности работы каждого учреждения.

На 1 января 2026 года в штатных расписаниях муниципальных детсадов было 6 041,25 ставки, а фактически в них работали 4 952 человека. За год число ставок выросло на 96, а число сотрудников − на 117 человек.

Напоминаем, что губернатор Югры Руслан Кухарук поручил муниципалитетам и профильным ведомствам сохранить рабочие места учителей, воспитателей, врачей и других работников социальной сферы.