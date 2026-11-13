Трое жителей Нефтеюганска получили реальные сроки за избиение мужчины в Сургуте

Сургутский городской суд приговорил трех жителей Нефтеюганска к лишению свободы за групповое нападение на мужчину во дворе дома на улице Семена Билецкого. Сроки составили от двух лет шести месяцев до трех лет шести месяцев, сообщает прокуратура Сургута.

Суд установил, что участники конфликта перекрыли проезжую часть двора и мешали движению автомобилей. Один из жильцов сделал им замечание, после чего мужчины начали вести себя агрессивно, а затем несколько раз ударили сургутянина руками и ногами по разным частям тела. В результате мужчина получил телесные повреждения. Всех троих признали виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, по части 2 статьи 213 УК РФ. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Один из осужденных на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Его также признали виновным в попытке кражи из магазина в Нефтеюганске с проникновением в помещение. Довести хищение до конца подросток не смог по независящим от него обстоятельствам.

Суд также удовлетворил гражданский иск избитого мужчины и взыскал в его пользу 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее siapress.ru сообщал о групповом конфликте в одном из баров Сургута. После драки прокуратура поставила доследственную проверку на контроль, а двух обвиняемых заключили под стражу на два месяца.