Жители Югры могут связаться с владельцем автомобиля по государственному номеру, не зная его телефона. Для этого в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» работают анонимные водительские чаты, напомнили в Госавтоинспекции Югры. Сервис позволяет предупредить автомобилиста, если его машина перекрыла проезд, попала в ДТП или ее готовятся эвакуировать. Также владельцу можно сообщить о работающей сигнализации, включенных фарах, открытом окне или спущенном колесе.

Чтобы отправить уведомление, необходимо открыть приложение «Госуслуги Авто», перейти в раздел «Водительские чаты» и ввести государственный номер нужной машины. После этого пользователь сможет выбрать подходящее сообщение из готового списка.

Уведомление поступит владельцу в «Госуслугах» или приложении «Госуслуги Авто», если автомобиль добавлен в его профиль, а получение сообщений в водительских чатах не отключено.

Ответить отправителю также можно с помощью готовых фраз: «Спасибо», «Уже выхожу», «Выйду через 5 минут» или «Выйду через 10 минут». При блокировке проезда или ДТП пользователи могут обменяться телефонными номерами.

Общение в сервисе остается анонимным: фамилия, имя и другие персональные данные участников автоматически не раскрываются. При этом к уведомлению прикрепляется геопозиция человека, который его отправил.

Для защиты от навязчивых сообщений в водительских чатах действуют ограничения. Одному автомобилю можно написать не чаще одного раза в сутки. Каждый пользователь может отправить не более пяти уведомлений в день. Чтобы получать предупреждения от других автомобилистов, необходимо проверить сведения о машине в профиле «Госуслуг» и убедиться, что водительские чаты включены.

Если автомобиль уже забрал эвакуатор, водителю необходимо уточнить причину задержания и адрес специализированной стоянки. Подробную инструкцию по возвращению эвакуированной машины ранее публиковал СИА-ПРЕСС. Если владелец подошел до начала движения эвакуатора и может устранить нарушение, автомобиль должны вернуть на месте.