Заселение в «Аврору» — последний шанс сургутской «Петрушки» обрести дом

Новые здания театра кукол «Петрушка» и городского культурного центра «Строитель» в Сургуте отодвигаются на годы. Можно ли дать театру постоянную площадку раньше, разместив его в бывшем кинотеатре «Аврора»?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как менялись условия застройки ядра центра Сургута, почему от девелопера теперь ждут проектирования культурных объектов и что сокращение бюджетных расходов означает для этих строек. В разговоре — опыт сургутской филармонии, необходимый театру размер здания и судьба «Строителя».

Дмитрий Щеглов: Театр кукол «Петрушка» и городской культурный центр, более известный как «Строитель», в Сургуте появятся, судя по всему, не ранее чем через 10 лет, если это вообще случится. Таковы данные стратегии развития Сургута, опубликованной, собственно, городом и утвержденной думой города Сургута.

Ранее мы много раз обсуждали эту историю: как будет застраиваться ядро и как там будет появляться «Петрушка» со «Строителем». Но сейчас история эта уходит в глубь будущего. Обсудим ее. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Маленький контекст. У нас в ядре центра Сургута застройщик, который получал бы его в свое освоение, должен был изначально вообще построить здание «Петрушки» за несколько миллиардов рублей, довольно большое здание.

А затем, когда «Сибпромстрой» сначала выиграл этот конкурс, а потом отказался от исполнения этих обязательств из-за экономической конъюнктуры, было решено разделить всю эту штуку на две части и в одну из них впихнуть уже только проектирование «Петрушки» и городского культурного центра. А строить их уже будут, собственно, за счет бюджета — соответственно, город или округ, кто этим будет заниматься.

Разыграны эти конкурсы будут где-то к концу этого года в лучшем случае. Но, видимо, бюджетный реализм уже таков, что рассчитывать на возведение таких больших объектов в Сургуте можно только лет через 10, и это только в лучшем случае.

Недавно, когда обсуждался бюджет округа на 2027 год, было сказано очень четко окружными властями: «Мы сейчас занимаемся в первую очередь, приоритетно, завершением действующих строек и проектов. А что там будет со следующими, с теми, что у нас находятся в проекте, с теми пока ничего не понятно».

И уже только сейчас сокращение бюджета округа в 2027-м по сравнению с двадцать шестым — это 13%, речь о расходах. Так мы приехали к ситуации, когда новые культурные здания в Сургуте, кажется, не появятся еще очень долго. Тарас, какое твое суждение на эту тему? Можно ли, в принципе, ожидать появления «Петрушки» в Сургуте хоть в какой-нибудь перспективе, хоть в какой-нибудь стратегии?

Т.С.: Конечно, нет. Я об этом говорю лет 20, что никакой «Петрушки» в Сургуте никто никогда не то что не построит, а и не собирается строить, и никогда не собирался. Это же абсолютно очевидно. Посмотрите, как изящно этим последним действием «Петрушка», и ГКЦ к ней прицепом, выведена из темы ядра центра города.

Посмотрите, мы с ядром центра города сколько? Два года носимся, с тех пор как было объявлено об организации конкурса на его застройку. Во всех документах презентовалось, что тут будет построена «Петрушка», тут будет построен ГКЦ, все замечательно. А конкурс не состоялся.

Во втором конкурсе уже немножко скорректировался вопрос по «Петрушке». Она вроде бы там была, но как-то это все этими формулировками — раз! — уже завязано, в другой пакетик упаковано. Не состоялся второй конкурс.

Что дальше у нас? Этап номер три. А давайте мы разделим ядро на две части, чтобы девелоперу было легче. Логика, правда, такая странноватая. А чем девелоперу будет легче? То есть чем легче, я не понял? Ему какая разница — строить на большом участке земли и продать много квартир или на маленьком участке земли и продать в два раза меньше? Наверное, ему интереснее построить больше.

Нет, а теперь ты понял? Логика такая: потихонечку вытащить эти тяжелые для девелопера обременения в какой-то другой проект. Туда-то вытащить, а тут девелопер пусть заходит и строит чисто коммерческие метры. А чтобы все выглядело импозантно, мы его обяжем сделать проект «Петрушки». Это, да, такая фишка.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Проекты, кстати, «Петрушки», я хочу сказать, и ГКЦ существуют. Проект просто переносится с одного земельного участка на другой уже несколько лет, а сам проект есть. То есть его не надо рисовать, берите, привязывайте к новым точкам. Да, там, конечно, работы тоже много, но тем не менее проект есть.

И вот «Петрушка», в принципе, исчезла. И какая же формулировка интересная, да? Я прочитал: по той причине, что еще не закончены изыскания ядра для проектирования. Какая-то такая… Там слово «изыскания».

Я тогда хочу понять, а два раза мы конкурс объявляли с какими изысканиями? То есть если они сегодня, после двух неудачных конкурсов и подготовки к третьему конкурсу, еще не закончены, а в первых двух технических заданиях от муниципалитета «Петрушка» звучала, то сейчас каких изысканий недостаточно для того, чтобы «Петрушку» построить? Это какая-то эквилибристика понятиями. Может быть, я некомпетентен, но, может, слово «изыскания» здесь ничего не значит. Но «Петрушки»-то нет в проекте.

И чтобы все было красиво упаковано, нам просто сообщили, что из-за дефицита бюджета «Петрушка» и ГКЦ переносятся на тридцатый год. Но я хочу сказать, что ни в тридцатом году…

Д.Щ.: 2034-й.

Т.С.: Там что-то в 30-м, а что-то в 35-м, да? Так ни в том, ни в другом, ни в сороковом, ни в пятидесятом. Забудьте, «Петрушки» не будет, понимаете?

Это такая же анекдотическая история, как Дом пионеров в Сургуте. Говорят, говорят, говорят, делают заявления, даже действия какие-то предпринимают, такие микроскопические шаги. Но проблема не решается. Такой же историей у нас становится «Аврора».

Если бы тогда, 20 лет назад, «Петрушку» посадили в эту несчастную «Аврору», сняли бы с повестки дня, с повестки столетия этот вопрос. Вот и все. Нефиг было слушать директора «Петрушки». Нефиг было слушать этих всяких работников департамента культуры, которые бегают, стонут только, что-то говорят: «Ой, неправильно, ой, плохо, приспособим помещение» и все такое. Но есть решения компромиссные, но исторически правильные. Понимаете?

Надо было тогда не реконструировать здание Дворца культуры «Энергетик» под филармонию, надо было строить филармонию. Надо было построить красивую филармонию с нуля, позвать какого-нибудь маэстро архитектурного, и пусть он нам напроектирует тут что-нибудь такое фундаментальное. Но, понимая реалии города Сургута, о чем бы мы тогда говорили сегодня? Что у нас ни ДК «Энергетик» бы не было, ни филармонии, правильно?

Это было компромиссное, но абсолютно разумное решение. Город имеет лучшую филармонию в стране, в регионе. Все, по содержанию. То же самое надо было делать с «Авророй», безусловно, сажать туда «Петрушку». И этот вариант, кстати, на данный момент, вероятнее всего, и надо рассматривать.

Все, красивое название — ДК «Аврора», все хорошо звучит, но содержательно там ничего толкового никто еще не озвучил. Эти все сказки про какие-то молодежные проекты бессмысленны на фоне дефицита бюджета. Не будет там ни одного молодежного проекта. Вы же понимаете, если сокращают учителей, кто вам будет давать деньги на то, чтобы внутри «Авроры» молодежь занималась творчеством?

Все, к сожалению, сегодняшние реалии говорят о совершенно обратном. В лучшем случае эту «Аврору» сейчас обнесут забором, заморозят, отремонтируют крышу, чтобы она не протекала. И то вряд ли на это даже деньги будут выделять. И все, все на этом закончится.

Но если мы говорим о том, что вопрос «Петрушки», заскорузлый вопрос «Петрушки», надо так или иначе решать, не надо искать ни пять, а теперь уже семь, я думаю, миллиардов под ее здание, вот это циклопических размеров, какое-то гигантское здание в 10 тысяч квадратных метров. Зачем, друзья? Что, «Петрушка» — это Кремлевский дворец съездов? Что это такое?

Там зал должен быть зрительный один, на 200 посадочных мест, максимум 300, и второй маленький еще, мест на 30. Все, как это делается во всех подобных театрах. Это 2-3 тысячи квадратных метров максимум. Возьмите «Аврору», перестройте.

То же самое с ГКЦ «Строитель». История более трагическая, потому что «Петрушку» хотя бы в «Аврору» теоретически можно засунуть. А со «Строителем» что будет — неизвестно. Не будет у нас «Строителя». На него денег никто не найдет.

Чтобы построить новый дворец культуры с нуля, это правда, к тридцатому году это будет стоить 10-15 млрд рублей. А в тридцатом году, наверное, по отношению к объему городского бюджета, пропорция, да, эти 10-15 млрд будут составлять уже процентов 30-40, потому что бюджет тоже сокращается. Вот и все, вот как это выглядит.

Поэтому две вещи. Не будут в объявленные годы построены ни «Петрушка», ни городской культурный центр — раз. Второе: для того, чтобы спасти хотя бы один из этих проектов сегодня, давайте подумаем о том, чтобы в «Авроре» разместить «Петрушку». Все, выделяются деньги. Ведь там какие-то 18, что ли, миллионов выделено на проект «Авроры». Давайте эти деньги направим на то, чтобы перепрофилировать здание под «Петрушку».

Все, вызывается руководство «Петрушки» и объявляется ему: «У нас есть только такое решение, и мы идем этим путем. Все, пожалуйста, закройте себе пластырем рот, ничего нам не говорите. Мы все знаем, всю вашу аргументацию. Да, она в значительной степени правильная, но другого решения нет. Вам какая разница — в приспособленном торговом центре сидеть или в приспособленном кинотеатре? Разживемся, построим вам новое здание, и тогда „Аврора“ станет дворцом культуры „Аврора“ для молодежи. Все прекрасно, изящно. А сейчас, пожалуйста, у нас есть пять лет, наскребем мы вам эти пять миллиардов так или иначе».

Пять они наскребут? Нет. Наскребут три.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: За пять лет можно найти такие деньги и закрыть этот вопрос. А ГКЦ — не знаю.

И третий вывод такой. У меня, честно, складывается… Я смотрю по ядру и понимаю, что город, увы, четко ничего не может решить с ядром. Не может город решить эту архитектурную, градостроительную задачу. И все движения, связанные с ядром Сургута, говорят о том, что с каждым новым этапом город снижает критичность к этому проекту, максимально его упрощает. И с таким проектом в историю входить нельзя.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие наши слушатели, читатели, пожалуйста, высказывайте свое мнение по этому поводу: что вы думаете о судьбе «Петрушки» и ГКЦ, что с ними делать, что с ядром делать. Может быть, стоит действительно все заморозить до каких-то лучших времен, когда появятся новые силы, новые деньги, новые идеи. Как это все расшивать, давайте вместе думать.

Будем завершать наш разговор. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, и до новых встреч через неделю. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.