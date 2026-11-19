В Сургуте во время миграционного рейда полицейские проверили более 170 человек. По его итогам 53 человека доставили в отдел по вопросам миграции, в отношении двух иностранных граждан приняли решения о выдворении из России, сообщили в городском УМВД.

В проверках участвовали сотрудники разных подразделений полиции при поддержке бойцов Росгвардии. Правоохранители обследовали семь объектов, включая торговые центры, кафе и строительные площадки.

Доставленных в отдел проверили по ведомственным базам, установили их личности и изучили документы, подтверждающие право находиться или проживать в России. В полиции подчеркнули, что мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства проходят в Сургуте регулярно.

Ранее МВД Югры подвело итоги работы с иностранными гражданами: по состоянию на 1 ноября 2026 года в округе были зарегистрированы немногим более 35 тысяч иностранцев — на 20,5% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев из региона выдворили 2 135 иностранных граждан.