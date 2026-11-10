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Вскоре Югра получит рекомендации по разобщению мигрантских анклавов

МВД подготовило рекомендации по разобщению мигрантских анклавов в регионах России

Вскоре Югра получит рекомендации по разобщению мигрантских анклавов
Фото siapress.ru

МВД России подготовило для регионов рекомендации по разобщению мест компактного проживания мигрантов. Об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил во время выступления в Совете Федерации, передает РБК. Документ разработали по поручению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Правительство уже одобрило рекомендации, в ближайшее время их направят властям субъектов страны.

Колокольцев подчеркнул, что противодействие образованию мигрантских анклавов не должно ограничиваться работой полиции. Участвовать в решении проблемы должны региональные и муниципальные власти, а также крупные предприятия, привлекающие иностранных работников.

«Здесь вопрос идет и о подборе жилья со стороны крупных работодателей для иностранных граждан. Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя», — сказал министр.

В апреле Медведев отмечал, что компактное проживание иностранцев осложняет их адаптацию, соблюдение российских законов и интеграцию в общество. Еще годом ранее в Совете безопасности предупреждали о риске появления устойчивых замкнутых сообществ, жители которых могут не в полной мере соблюдать законодательство страны.

Точных данных о количестве мигрантских анклавов в России нет. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявлял, что проблема особенно заметна в отдельных городах и регионах.

Ранее siapress.ru сообщал, что за девять месяцев 2026 года из Югры выдворили 2135 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2025 года. В округе также расширяют перечень сфер, в которых иностранцам запрещено работать по патентам, и повышают стоимость разрешительных документов.


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Сегодня в 18:27, просмотров: 236, комментариев: 0
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