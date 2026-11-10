МВД подготовило рекомендации по разобщению мигрантских анклавов в регионах России

МВД России подготовило для регионов рекомендации по разобщению мест компактного проживания мигрантов. Об этом глава ведомства Владимир Колокольцев заявил во время выступления в Совете Федерации, передает РБК. Документ разработали по поручению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Правительство уже одобрило рекомендации, в ближайшее время их направят властям субъектов страны.

Колокольцев подчеркнул, что противодействие образованию мигрантских анклавов не должно ограничиваться работой полиции. Участвовать в решении проблемы должны региональные и муниципальные власти, а также крупные предприятия, привлекающие иностранных работников.

«Здесь вопрос идет и о подборе жилья со стороны крупных работодателей для иностранных граждан. Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя», — сказал министр.

В апреле Медведев отмечал, что компактное проживание иностранцев осложняет их адаптацию, соблюдение российских законов и интеграцию в общество. Еще годом ранее в Совете безопасности предупреждали о риске появления устойчивых замкнутых сообществ, жители которых могут не в полной мере соблюдать законодательство страны.

Точных данных о количестве мигрантских анклавов в России нет. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявлял, что проблема особенно заметна в отдельных городах и регионах.

Ранее siapress.ru сообщал, что за девять месяцев 2026 года из Югры выдворили 2135 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2025 года. В округе также расширяют перечень сфер, в которых иностранцам запрещено работать по патентам, и повышают стоимость разрешительных документов.