В Сургутском районе с начала 2026 года направили более 10 млн рублей на поддержку представителей коренных малочисленных народов Севера. Средства выделили на приобретение оборудования, обучение, покупку оленей и содержание поголовья, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Большая часть этой суммы пришлась на новую меру поддержки оленеводов, которую ввели в сентябре 2026 года. За два месяца получателям выплатили около 6 млн рублей.

Итоги работы по устойчивому развитию коренных народов подвели на первом районном форуме представителей КМНС в Ульт-Ягуне. Инициаторами встречи стали сами жители. Участники обсудили сохранение родовых угодий, развитие традиционных промыслов и передачу знаний молодому поколению. Для гостей также организовали мастер-классы по народным ремеслам.

В Сургутском районе проживают более 3,7 тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Свыше 2,6 тысячи человек живут на родовых угодьях и сохраняют традиционный уклад.

Одним из основных направлений хозяйственной деятельности остается оленеводство. Около 250 семей содержат почти 9 150 северных оленей. В муниципалитете также работают пять общин коренных народов и предприятие «Кантык-Ях». Вместе они обеспечивают 105 рабочих мест.

Поддержка традиционного хозяйства включает не только прямые выплаты. Представителям коренных народов компенсируют часть расходов на материально-техническое оснащение, приобретение животных и профессиональную подготовку. На окружном уровне размер финансовой помощи молодым специалистам для обустройства быта в местах традиционного проживания ранее увеличили до 300 тысяч рублей, а максимальную компенсацию затрат на покупку северных оленей — до 20 тысяч рублей.

При разработке новых мер учитываются предложения жителей родовых угодий, общин и общественных организаций. Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что представители коренных народов участвуют в обсуждении региональных программ поддержки. Среди инициатив — подготовка наставников из числа носителей традиционных знаний, включая оленеводов и рыбаков.