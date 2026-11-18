Сторонняя строительная организация повредила магистральный водопровод на улице Игоря Киртбая в Сургуте. Вода вышла на проезжую часть между домами № 27 и 29, сообщает администрация города. Авария произошла 18 ноября во время проведения земляных работ. Специалисты администрации и сотрудники СГМУП «Горводоканал» приступили к локализации разлива и выводу поврежденного участка сети из работы.

Последствия аварии на проезжей части устранят дорожные службы. После уборки воды участок дополнительно обработают пескосоляной смесью, чтобы предотвратить образование наледи. Отключать потребителей от холодного водоснабжения не планируют. Однако из-за изменения параметров работы сети возможно кратковременное ухудшение качества воды.

При появлении примесей или изменении цвета холодной воды сургутянам рекомендуют обратиться в диспетчерскую своей управляющей компании. Сообщить о проблеме в Горводоканал можно круглосуточно по телефону 45-65-44 либо через специальную форму на сайте предприятия.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что Горводоканал начал запуск нового участка магистрального водовода к району Поймы-2 и Научно-технологическому центру. После врезки он должен закольцевать системы водоснабжения Центрального и Восточного районов Сургута.