В Тюменской области к началу ноября заключили почти 99% запланированных на 2026 год контрактов в рамках реализации национальных проектов. Годовой план финансирования выполнен более чем на 87%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, комментируя ход работ на объектах социальной и дорожной инфраструктуры.

По данным правительства области, наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Инфраструктура для жизни». Первый профинансирован более чем на 89%, второй — практически в полном объеме. Средства направляются на строительство и обновление фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, школ и детских садов, дорог, а также на благоустройство общественных пространств.

Александр Моор отметил, что от соблюдения сроков и качества работ зависит, насколько быстро жители смогут воспользоваться новыми объектами. Глава региона поставил перед ответственными ведомствами и муниципалитетами задачу сохранить набранный темп до конца года. Заключение контрактов почти по всему запланированному объему позволяет подрядчикам вести работы и поставки в соответствии с утвержденными графиками.

Национальные проекты объединяют мероприятия в здравоохранении, образовании, дорожном хозяйстве и городской среде. Их реализация предполагает не только строительство новых объектов, но и ремонт действующей инфраструктуры, закупку оборудования и создание условий для повышения качества жизни в городах и районах Тюменской области. Итоговые показатели исполнения регион подведет после завершения финансового года.