В Сургуте в реестре сноса остаются 118 объекта самовольного строительства. С начала 2026 года специалисты выявили еще 15 таких построек, а шесть объектов за этот период удалось снести. Об этом на заседании комитета Думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку сообщил заместитель начальника контрольного управления администрации города Максим Салий.

Депутат Эмилия Трапезникова поинтересовалась, успевает ли администрация сносить незаконные постройки по мере их выявления. «Увеличивается количество объектов таких или мы успеваем их сносить?» − спросила она.

Салий подтвердил, что число объектов в реестре растет за счет вновь выявленных построек. Он добавил, что с 2021 года в Сургуте снесли 35 объектов. При этом только на демонтаж одного объекта потребовались бюджетные средства − остальные собственники убрали самостоятельно. «Из тридцати пяти тридцать четыре снесено без использования бюджетных средств», − отметил чиновник.

Депутаты уточнили, войдут ли в план на 2027 год все восемь объектов, по которым администрация уже приняла решения о сносе. В администрации сообщили, что по части объектов проектная документация готова и управление рассчитывает начать работы в 2027 году. Полный перечень объектов и сумму на снос на заседании не назвали. Народные избранники предложили заранее планировать финансирование, чтобы из-за задержек выделенные деньги не остались неиспользованными.

Комитет решил вернуться к этому вопросу в первом полугодии 2027 года, ориентировочно в мае.