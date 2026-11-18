В Югре стартовало голосование по выбору главной темы 2027 года. Жителям округа предлагают определить, чему регион посвятит следующий год, сообщил губернатор Руслан Кухарук. В финал общественного обсуждения вышли три варианта: «Год югорского детства», «Год единства природы и человека» и «Год северного гостеприимства».

Первый этап проходил с 5 по 15 ноября на портале «Открытый регион — Югра». Жители городов и районов предлагали собственные темы и рассказывали, какие направления считают наиболее важными для развития округа. По итогам обсуждения организаторы выбрали три идеи, получившие наибольшую поддержку.

Финальное голосование продлится до 30 ноября. Каждый участник может выбрать один из трех вариантов на сайте проекта.

Выбранная тема станет основой региональной повестки на 2027 год. В соответствии с ней власти сформируют план мероприятий, проектов и новых решений в социальной, культурной и других сферах.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что на первом этапе свои варианты предложили почти тысяча жителей Югры. Среди идей были Год здоровья, русского языка, культуры, экологии, туризма и цифровой географии. В 2023 году региональную повестку посвятили взаимопомощи, в 2024-м — народному сплочению, в 2025-м — историческому наследию, а в 2026-м — поддержке молодых семей.