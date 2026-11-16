Управляющие компании Сургута подготовились к уборке снега во дворах

Все 52 управляющие компании, ТСН и ТСЖ Сургута заключили договоры с подрядчиками на очистку придомовых территорий от снега. Как сообщили в администрации города, организации готовы к предстоящим снегопадам и холодам. Специалисты мэрии регулярно проводят выездные проверки во дворах. Они оценивают, как управляющие организации убирают и вывозят снег, очищают кровли, козырьки и балконы от снежных накоплений, а также обеспечивают безопасность пешеходов.

Во время механизированной уборки рядом с техникой должны находиться мастер и дворник. Они регулируют движение людей, а участок проведения работ обозначают сигнальной лентой и оранжевым треугольником.

Жителей призвали соблюдать осторожность рядом со снегоуборочными машинами. У тракторов значительно больше слепых зон, чем у обычных автомобилей: они находятся вокруг техники и на расстоянии около двух метров позади нее.

Согласно городским правилам благоустройства, управляющие организации должны привести дворы в нормативное состояние в течение десяти дней после снегопада. Сформированные снежные валы необходимо вывезти на специализированные полигоны за семь календарных дней.

Если управляющая компания не выполняет обязанности или убирает двор некачественно, жители могут направить обращение в Службу жилищного и строительного надзора Югры через ГИС ЖКХ. Жалобы также принимают в Сургутском отделе инспектирования по адресу: улица Маяковского, 21А, кабинет 309.

Ранее коммунальные службы вывезли из Сургута 3134 кубометра снега за неделю со 2 по 8 ноября. Днем на городских территориях работали в среднем 55 единиц спецтехники, ночью — 72 машины.