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Югорчанин выкинул из лодки женщину и дважды ударил ее веслом по голове

В Белоярском районе подозреваемого в убийстве женщины заключили под стражу

Югорчанин выкинул из лодки женщину и дважды ударил ее веслом по голове
Фото сгенерировано ИИ

Белоярский городской суд отправил под стражу жителя района, обвиняемого в убийстве женщины и двух нападениях. Мужчина проведет под арестом один месяц и 22 дня с учетом установленного срока предварительного следствия, сообщает пресс-служба судов Югры.

По версии следствия, первый эпизод произошел в июле 2026 года на реке Казым. Обвиняемый якобы вытолкнул женщину из лодки, а затем дважды ударил ее веслом по голове. В августе мужчина, как считают следователи, напал еще на одного человека и трижды ударил его деревянной палкой по голове. Оба эпизода квалифицированы по статье о причинении легких травм с применением предметов, способных нанести повреждения.

В октябре обвиняемый вновь встретился с женщиной, пострадавшей на реке Казым. Согласно материалам дела, в результате его действий она упала в Обь и погибла от утопления. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

Суд рассмотрел ходатайство следствия 7 ноября и не нашел оснований оставить фигуранта на свободе либо применить к нему другую меру. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал о задержании 75-летнего жителя Сургутского района, которого обвинили в убийстве двух рыбаков, совершенном в 2002 году. Следователи вернулись к нераскрытому делу спустя 24 года, после чего суд отправил фигуранта под домашний арест.


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11 ноября в 19:16, просмотров: 712, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
12 ноября в 09:43
Весело тут у вас в югре

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