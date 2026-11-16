В Нижневартовске завершили второй этап благоустройства тротуара на Интернациональной

В седьмом микрорайоне Нижневартовска завершили второй этап благоустройства пешеходной зоны вдоль улицы Интернациональной. На участке от территории Сбербанка до улицы Дзержинского уже включили уличное освещение, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Вдоль тротуара установили дизайнерские световые опоры с перфорацией в виде сердец и надписью «Нижневартовск — это по любви». Такое оформление продолжает стиль первого участка пешеходной зоны, который жители выбрали в ходе интернет-голосования.

Вместо старого тротуара вдоль проезжей части появился освещенный маршрут со скамейками, урнами и удобными подходами к автобусной остановке.

Благоустройство территории проходит по инициативе жителей. В 2025 году вартовчане предложили обновить участок Интернациональной от улицы Нефтяников до Сбербанка и победили в городском конкурсе инициативных проектов.

В рамках первого этапа специалисты заасфальтировали дорожку, обустроили ливневую канализацию, высадили саженцы яблонь и установили первые дизайнерские фонари.

В 2026 году жители снова выиграли конкурс с проектом «Тротуар на Интере». Это позволило продолжить благоустройство пешеходной зоны до улицы Дзержинского.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал о реализации первого этапа проекта. Тогда в седьмом микрорайоне обустроили около 280 метров тротуаров и установили трехметровые световые опоры. Проект подготовили жители, недовольные состоянием территории вдоль улицы Интернациональной.