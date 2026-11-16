Водителю дали три года колонии за гибель ребенка на переходе в Сургуте

Сургутский городской суд приговорил водителя Холбоя Саидкулова к трем годам лишения свободы за смертельный наезд на десятилетнего мальчика. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба судов Югры.

Авария произошла 17 мая 2026 года. Саидкулов, управляя автомобилем, сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик скончался на месте происшествия. Суд признал водителя виновным по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека.

Помимо трех лет лишения свободы, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет и десяти месяцев. Также суд взыскал с Саидкулова 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что прокуратура просила назначить водителю три года колонии и взыскать с него 5 млн рублей компенсации при заявленном гражданском иске на 10 млн рублей. Сам Саидкулов признал вину, попросил прощения у родителей мальчика и ходатайствовал о назначении принудительных работ.