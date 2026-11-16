В Сургуте завершили первый этап благоустройства Аллеи Газовиков

На Аллее Газовиков в Сургуте завершился первый этап благоустройства. На общественной территории, расположенной на бульваре Свободы, появились спортивная площадка, тренировочный комплекс, качели и велопарковка, сообщили в компании «Газпром переработка».

Спортивную зону оборудовали травмобезопасным покрытием. Обновление аллеи приурочили к 20-летию «Газпром переработки». Инициатором проекта стал генеральный директор компании Айрат Ишмурзин.

Благоустройство общественного пространства продолжится. В центральной части расположенного на аллее фонтана планируется установить арт-объект, а рядом с ним оборудовать фотозону и разместить информационные стенды. На территории также должны появиться уличные тренажеры и дополнительные элементы благоустройства. В компании рассчитывают, что после завершения всех работ Аллея Газовиков станет более комфортным местом для прогулок, отдыха и занятий спортом.

Название «Аллея Газовиков» официально закрепили за сквером вдоль бульвара Свободы в сентябре 2025 года. На территории уже работал фонтан, были обустроены прогулочные дорожки, освещение и установлены скамейки и урны.