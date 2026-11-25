Правительство Югры одобрило законопроект, предусматривающий минимальный подтвержденный доход иностранного работника в размере 64 360 рублей 80 копеек в месяц на одного человека. Об этом сообщает департамент внутренней политики округа. На 2027 год предлагается установить региональный коэффициент 2,8 к прожиточному минимуму. Возможность вводить такие коэффициенты субъекты получили после изменений федерального законодательства.

При расчете необходимого дохода будут учитывать не только самого работника, но и членов семьи, которые находятся на его иждивении и пребывают или проживают в России. Для работника с одним иждивенцем порог составит 128 721 рубль 60 копеек в месяц, с двумя — 193 082 рубля 40 копеек.

Коэффициент рассчитали как отношение регионального МРОТ с учетом районного коэффициента и северной надбавки к прожиточному минимуму. По оценке властей, новые требования должны сделать подтверждение легальных доходов прозрачнее и снизить риски дополнительной нагрузки на социальную инфраструктуру и бюджет округа.

«Для иностранных граждан, работающих в Югре, подтверждение дохода в установленном размере станет обязательным требованием. Если иностранный гражданин не сможет подтвердить такой доход, федеральным законодательством предусмотрены соответствующие последствия для его правового статуса и дальнейшего пребывания в стране», — подчеркнул губернатор Руслан Кухарук.

Ранее siapress.ru сообщал о подготовке этой инициативы. Тогда приводились данные, согласно которым на 1 сентября 2026 года в школах и детских садах Югры обучались 2 202 ребенка иностранных граждан: 1 026 дошкольников и 1 176 школьников.