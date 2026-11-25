Памятник дружбы России и Армении «Вместе навеки», который исчез с площади возле Центрального рынка Сургута, решили перенести на территорию строящегося храма Армянской апостольской церкви Святого Григория Просветителя. Об этом СИА-ПРЕСС сообщила заместитель главы города, директор департамента имущественных и земельных отношений Оксана Виер.

«В рамках реконструкции здания городского рынка и комплексного благоустройство прилегающей территории возникла необходимость оптимизации планировочной структуры участка для размещения парковочных мест, требуемых по нормативам», − говорится в ответе.

Демонтаж композиции выполнил Армянский национально-культурный центр «Арарат». Храм Святого Григория Просветителя строят на улице Аэрофлотской.

Напомним, ранее сургутяне обратили внимание на исчезновение памятника возле Центрального рынка. Композицию «Вместе навеки» открыли в сентябре 2015 года в честь Дня независимости Армении. Ее автор − заслуженный скульптор России Володя Саргсян. Памятник символизирует дружбу России и Армении. Он также был установлен на средства сургутского Армянского национально-культурного центра «Арарат».