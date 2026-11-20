Уже почти два месяца родители сургутских школьников заранее выбирают, чем дети будут завтракать и обедать в столовой. В самый активный день октября второй вариант заказали больше тысячи родителей, а в ноябре был день, когда его выбрали всего 47. Почему семьи не всегда пользуются выбором, как с двумя меню работает школа № 15 и стало ли меньше еды оставаться на тарелках − читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.

Питание по умолчанию

В первые дни после запуска родители чаще заказывали второй вариант меню. Затем интерес к нему снизился. Семьи в разных школах пользуются выбором с разной активностью, но в целом по Сургуту большинство детей получают первый вариант, который подают по умолчанию, рассказала заместитель директора департамента образования Сургута Ольга Иванова. По ее словам, больше всего родителей выбрали второй вариант 5 октября − 1 145, а меньше всего 12 ноября − 47.

Кстати, ранее сургутянка и читательница siapress.ru Марьяна Мархинина поделилась своим мнением о вариативном питании. Она рассказала, что многие классы просто «по умолчанию» выбирают первый вариант меню, чтобы не усложнять и не создавать конфликтные ситуации в столовых.

Замдиректора департамента образование также уточнила, что делать, если школа предлагает всем детям один и тот же комплекс питания. Оказалось, что в некоторых школах этот вопрос обсуждали на управляющих советах. Даже если совет рекомендовал первый вариант, семья может выбрать второй в электронном дневнике, и столовая получит этот заказ.

«Выбор родителя всегда в приоритете», − подчеркнула Иванова.

От заказа до обеда − две недели

В основном здании школы № 15 на улице Пушкина учатся 1 230 детей. По словам директора Виты Сердюченко, второй вариант выбирают примерно для 47-52 учеников. Она подтвердила, что в октябре семьи пользовались сервисом активнее. Одну из возможных причин спада директор школы видит в том, что меню нужно выбрать за две недели. За это время ребенок может передумать, а в столовой захотеть то, что увидит на тарелке у одноклассника.

В первые дни электронный заказ работал со сбоями. Когда работу модуля наладили, школа отказалась от бумажных талонов. Порции по второму меню ставят рядом со специальными табличками.

«Классный руководитель на сегодняшний день имеет возможность видеть, какой выбор совершил каждый ребенок в классе. И, конечно же, классный руководитель, как и родители, напоминают ребенку, по какому он варианту меню питается», − рассказала Сердюченко.

Что остается на тарелках

В октябре в школе № 15 наблюдали за тем, как обедают дети, которые участвовали в выборе меню. Вита Сердюченко заметила, что они охотно съедали заказанное. Однако таких учеников пока слишком мало, чтобы судить, как два меню повлияли на количество отходов во всей школе. По словам директора, за последние два года остатков и так стало меньше, и она связывает это с улучшением качества питания.

Сопоставимых замеров по городу до и после запуска двух меню пока нет. В департаменте образования планируют вернуться к этому вопросу. «Объем съедаемости зависит от разных факторов, и не всегда это связано именно с выбором комплекса», − пояснила Иванова. Среди таких факторов она назвала температуру блюд и привычки детей.

Почему родители попросили дать детям выбор

До запуска системы в двумя вариантами меню инициативная группа родителей взвешивала остатки еды в трех школах. Как ранее рассказала председатель сургутского отделения Союза женщин России Татьяна Бычкова, в отходы уходило 55% приготовленной еды, а по отдельным блюдам − больше 80%.

«Мониторинг позволил выявить системные проблемы: не только объемы отходов, но и отсутствие у детей права выбора. По сути, выброшенные обеды − это и есть суровая форма обратной связи от школьников», − отмечала Бычкова в интервью СИА-ПРЕСС.

По ее словам, после мониторинга комбинат школьного питания заменил некоторые блюда, которые дети оставляли практически нетронутыми, и расширил выбор горячих блюд, гарниров и салатов.

Горячее после уроков и заказ из буфета: что хотят добавить еще

Сейчас семья выбирает один из двух готовых наборов целиком в разделе «Заказ питания» электронного дневника на Цифровой образовательной платформе Югры. Например, один вариант завтрака может включать омлет с отварной сосиской и свежим огурцом, другой − пшеничную кашу, куриные палочки с сыром и оладьи.

Департамент образования и комбинат школьного питания пробуют организовать дополнительное питание для детей, которые остаются в школе после уроков. По словам Ольги Ивановой, речь прежде всего о первоклассниках, которые после занятий идут на кружки или секции.

«Дается возможность приобрести блюда, которые предлагаются для второй смены, <…> уже в индивидуальном порядке. Этот формат на сегодняшний день отрабатывается. Сказать, что он активно реализован, пока рано», − добавила замдиректора департамента образования.

Родительская группа ранее также предложила добавить в электронный дневник заказ отдельных блюд и продуктов из буфета. «К стандартному обеду можно будет добавить, например, салат, суп, дополнительный напиток, выпечку или фрукт», − объясняла Бычкова. Сроков запуска этих «опций» пока не назвали.