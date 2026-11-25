С 1 декабря в Сургуте изменятся схемы движения автобусов №22 и №77, одновременно начнут работать маршруты №22а и №77а. Об этом сообщает Транспортный портал города.

Маршрут №22 свяжет «Сити Молл» с Югорским и Тюменским трактами, 37-м, 38-м и 35-м микрорайонами. Среди ориентиров — «Четыре сезона», ПИКС, автовокзал, «Аврора» и Ледовый дворец. Автобусы №22а будут следовать по похожей схеме, но с проездом по улицам Никольской и Дзержинского, через ТЦ «Купец».

На маршруте №77 предусмотрены «Сити Молл», МФЦ, Мемориал Славы, 10-й микрорайон, сквер Геологов, ТЦ «Славянский», 30-й и 31-й микрорайоны, Взлетный и Никольский. Автобусы также будут проходить по улицам Ивана Захарова, Инженерной, Югорской и Комсомольскому проспекту. Среди ориентиров маршрута №77а — городской пляж, улица Школьная, квартал «Столица», Кооперативные гаражи и улица Иосифа Каролинского.

Расписание и полный перечень остановок опубликуют на Транспортном портале Сургута. Пассажирам рекомендуют проверить нужную схему перед поездкой.

Ранее siapress.ru сообщал, что маршруты №22, №22а, №77 и №77а будет обслуживать СПОПАТ. Новые контракты на городские перевозки рассчитаны на период с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2028 года.