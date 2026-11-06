Югра установит минимальный доход для трудовых мигрантов с 2027 года

В Югре минимальный официальный доход трудового мигранта без иждивенцев может составить 64 360 рублей 80 копеек в месяц. Правительство региона разработало законопроект о введении с 2027 года коэффициента материальной обеспеченности на уровне 2,8, сообщает Faktologia.com.

Новый показатель планируют использовать при продлении патентов и разрешений на работу. Если заработок иностранного гражданина окажется ниже регионального порога, ему могут отказать в оформлении документов для дальнейшей трудовой деятельности.

Возможность устанавливать повышающие коэффициенты к прожиточному минимуму регионы получили после изменений федерального законодательства. В Югре показатель рассчитали с учетом прогнозируемого федерального МРОТ на 2027 год, районного коэффициента и северной надбавки. Прожиточный минимум в округе на следующий год составит 22 986 рублей.

По данным регионального управления ФНС, в 2026 году в Югре работали 29 789 иностранных граждан. Зарплата 43,6% из них не превышала обозначенный в проекте уровень.

Требования могут учитывать и количество иждивенцев. Для иностранного работника, обеспечивающего еще одного человека, минимальный доход составит 128 721 рубль 60 копеек, двух членов семьи – 193 082 рубля 40 копеек.

В пояснительной записке инициативу связывают с необходимостью приблизить условия найма иностранных и российских работников, а также снизить нагрузку на социальную инфраструктуру. На 1 сентября 2026 года в школах и детских садах Югры обучались 2 202 ребенка иностранных граждан: 1 026 дошкольников и 1 176 школьников.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра расширит запрет на работу мигрантов по патентам с 2027 года. Перечень закрытых сфер увеличится с 27 до 30: новые ограничения затронут пекарни, склады, пункты выдачи заказов, а также организации культуры и спорта.