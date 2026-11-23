Югра стала единственным регионом «тюменской матрешки», муниципалитеты которого имеют долговые обязательства. К 1 ноября их объем достиг 4,59 млрд рублей, сообщает Faktologia.com со ссылкой на данные Минфина России. На муниципальные образования Югры приходится 41,8% совокупного долга городов и районов Уральского федерального округа. Почти всю сумму — 4,5 млрд рублей — составляют банковские кредиты. Еще 85 млн рублей приходится на муниципальные облигации. У муниципалитетов Тюменской области и Ямала долговых обязательств нет.

Югра также лидирует среди трех регионов по объему государственного долга. Он достиг 91,4 млрд рублей. Основную часть обязательств составляют кредиты коммерческих банков — 69 млрд рублей, или 75,5% всей суммы. Еще 12,4 млрд рублей округ должен другим уровням бюджетной системы по бюджетным кредитам. На государственные ценные бумаги приходится 10 млрд рублей. Валютных обязательств у региона нет.

Государственный долг Ямала составляет 54 млрд рублей. Регион не использует банковские кредиты: 36 млрд рублей приходится на государственные ценные бумаги, 9,85 млрд — на гарантии, еще 8,17 млрд — на бюджетные кредиты.

Тюменская область накопила обязательства на 60,4 млрд рублей. Из них 47,42 млрд рублей, или 78,5%, составляют кредиты коммерческих банков. Бюджетные кредиты достигли 12,39 млрд рублей, государственные гарантии — 605,3 млн. Облигации регион не выпускал.

Совокупный государственный долг Югры, Ямала и Тюменской области превысил 205 млрд рублей. Это около 53% обязательств всех регионов УрФО, которые к началу ноября достигли 390,7 млрд рублей.

Рост долговой нагрузки Югры происходит на фоне дефицита окружного бюджета. После октябрьской корректировки он увеличился до 94,5 млрд рублей, а расходы на обслуживание долга в 2027 году могут достигнуть 21,1 млрд. При этом в бюджете на 2027-2029 годы не предусмотрено восстановление резервного фонда региона. Подробнее – в материале siapress.ru.