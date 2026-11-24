Каким был Сургут десять лет назад и каким стал сегодня? За это время население города увеличилось более чем на четверть, средние зарплаты выросли вдвое, преобразилась транспортная система. При этом городу по-прежнему не хватает школ, а доступность мест для спорта и отдыха остается неравномерной. СИА-ПРЕСС сравнил официальные данные за 2015-2026 годы и выяснил, как изменилась жизнь сургутян.

Как Сургут прибавил почти сто тысяч жителей

За десять лет население Сургута увеличилось более чем на четверть. Если в конце 2015 года в городе проживало 348,6 тысячи человек, то по итогам 2025-го численность населения, по предварительным данным, достигла 441,4 тысячи. Таким образом, за десятилетие в Сургуте прибавилось около 93 тысяч жителей.

Изменились и причины роста населения. В 2015 году число родившихся превышало число умерших почти на 4,9 тысячи человек, а миграционный прирост составлял около трех тысяч. В 2025 году основным фактором роста населения стала миграция: естественный прирост сократился до 3,3 тысячи человек, а миграционный увеличился до 5,2 тысячи.

Однако по предварительным итогам девяти месяцев 2026 года естественный прирост вновь превысил миграционный ‒ примерно на 10%. При этом в городе родилось в 2,5 раза больше людей, чем умерло.

Больше зарплата, но больше ли возможностей?

За десять лет среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций Сургута увеличилась с 75,8 тысячи рублей в 2015 году до 154,4 тысячи в 2025-м. За девять месяцев 2026 года показатель достиг 158,2 тысячи рублей. Среднедушевой ежемесячный доход за десятилетие вырос с 49,8 до 86,6 тысячи рублей, а средняя пенсия по старости ‒ с 19,9 до 36,1 тысячи рублей.

Однако рост доходов сопровождался и увеличением цен. Если в 2015 году средняя зарплата сургутянина соответствовала 5,1 прожиточного минимума трудоспособного человека, то в 2025-м ‒ 6,7. При этом за девять месяцев 2026 года реальные доходы населения с учетом инфляции выросли всего на 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Заметные изменения произошли и на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,23% в конце 2015 года до 0,12% в конце 2025 года. Однако к октябрю 2026 года показатель вырос до 0,15%, а число работников, находящихся под риском увольнения, увеличилось за год с 66 до 1 543 человек.

Напомним, одной из наиболее обсуждаемых тем этой осени стали предстоящие сокращения сотрудников сургутских детских садов. Изменения могли затронуть воспитателей, методистов и обслуживающий персонал. В ситуацию вмешался губернатор Югры Руслан Кухарук и поручил сохранить рабочие места сотрудников социальной сферы. После выделения дополнительных средств из окружного бюджета власти отозвали часть уведомлений о сокращении. При этом окончательное количество сокращаемых ставок в детских садах станет известно не раньше декабря.

Больше жилья, но школ по-прежнему не хватает

За десять лет площадь жилфонда Сургута увеличилась с 7,5 до 9,5 млн квадратных метров. При этом годовые объемы ввода жилья практически не изменились: 240,2 тысячи квадратных метров в 2015-м против 245,6 тысячи в 2025-м. В пересчете на одного жителя обеспеченность жильем осталась примерно на прежнем уровне ‒ около 21,5 квадратного метра.

За это время существенно выросла нагрузка на образовательные учреждения. В 2015 году, по информации городской Думы, в муниципальных школах Сургута обучались 41,6 тысячи детей, а в 2025-м общая численность школьников в городе достигла 64,1 тысячи. При этом обеспеченность учебными местами составляла лишь 58,9% от норматива, а около 41% школьников учились не в первую смену.

Разрыв между темпами жилищного строительства и развитием социальной инфраструктуры особенно заметен в новых микрорайонах. Так, в декабре 2025 года из-за отсутствия школы в микрорайоне 35А организовали подвоз детей в четыре образовательных учреждения города. Однако даже завершение строительства не всегда означает скорое открытие школы. Например, средства на выкуп уже построенной школы в микрорайоне «Пойма-5» заложили в окружной бюджет лишь осенью 2026 года.

Успевает ли общественный транспорт за ростом города?

За десять лет маршрутная сеть Сургута заметно изменилась. В конце 2015 года в городе действовали 56 регулярных автобусных маршрутов общей протяженностью 1 066,2 километра. К октябрю 2026 года эти показатели сократились до 40 маршрутов и 758,2 километра. Одним из ключевых событий десятилетия стала транспортная реформа, стартовавшая в мае 2023 года: в городе сократили дублирующие друг друга маршруты, ввели новые направления и пересадочные тарифы.

Постепенно обновляется и автобусный парк. Сегодня все автобусы, работающие по регулируемому тарифу, являются низкопольными, а в мае 2026 года на городские маршруты вышли 25 новых автобусов большого класса. А осенью Сургут вошел в топ-25 российских городов по качеству общественного транспорта, обойдя Тюмень и Нижневартовск.

Однако обновление автопарка не решило всех проблем. В ноябре 2026 года власти Сургута вновь сообщили о дефиците водителей, из-за которого перевозчик не всегда может оперативно заменить сошедшие с маршрута автобусы. Очередные изменения ждут сургутян уже в декабре: 11 городских маршрутов перейдут к иногороднему перевозчику ‒ компании «Самара Авто Газ».

Пространство для жизни

За десять лет в Сургуте почти вдвое увеличилось количество спортивных объектов ‒ с 601 в 2015 году до 1 101 в 2025 году. Однако, несмотря на развитие инфраструктуры, обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет лишь 51% от норматива.

Меняется и облик городских общественных пространств. К концу сентября 2026 года в Сургуте насчитывалось 59 парков, скверов и береговых зон общей площадью 192,3 гектара. При этом доступность мест для отдыха в разных частях города остается неравномерной. Как ранее выяснил СИА-ПРЕСС, в Центральном районе парки расположены в радиусе 500 метров от 85% многоквартирных домов, тогда как в четырех микрорайонах Сургута ни один многоквартирный дом не находится на таком расстоянии от парка.

Сургут будущего ‒ каким его видят власти

Еще в 2015 году городская Дума утвердила стратегию развития Сургута, которую впоследствии неоднократно пересматривали. Сегодня власти определяют будущее города на десятилетия вперед: действующая стратегия развития Сургута рассчитана до 2036 года с перспективой до 2050-го.

Среди поставленных задач:

повышение доступности и качества образования,

развитие сбалансированной транспортной системы;

создание равных возможностей для занятий физической культурой и спортом.

В частности, к 2036 году власти намерены обеспечить пешеходную доступность остановок общественного транспорта для 95% застроенной территории города, а к 2044-му ‒ для 100%. В числе долгосрочных проектов ‒ строительство легкоатлетического манежа, дворца водных видов спорта, спортивного парка и скалодрома.

За прошедшее десятилетие Сургут существенно вырос: появились новые жилые кварталы, спортивные объекты и общественные пространства, преобразилась транспортная система. Однако не во всех сферах развитие инфраструктуры успевает за ростом населения. Поэтому одной из ключевых задач следующего десятилетия становится повышение качества жизни горожан. Ведь комфорт городской среды измеряется не только количеством построенных объектов, но и их доступностью для жителей.