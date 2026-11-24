В Сургуте не могут обустроить велодорожки на всех существующих тротуарах из-за нехватки бюджетных средств. Об этом представители администрации сообщили в ответ на обращение горожанки в комментариях под публикацией губернатора Югры Руслана Кухарука.

«К вопросу о велосипедистах, курьерах, самокатчиках. Прокладываются вдоль проезжей части в Сургуте новые широкие тротуары, а где при этом разметка для этого вида транспорта? В частности, говорю об улице Югорской, проспекте Комсомольском», − обратила внимание горожанка Валентина С.

В администрации Сургута пояснили, что развитие велосипедной инфраструктуры ведется в рамках ежегодной ремонтной кампании. Однако оборудовать велодорожками все существующие пешеходные зоны пока невозможно. «В настоящее время ввиду ограниченности бюджетных средств полная реконструкция и обустройство велодорожек на всех существующих тротуарах не представляется возможной», − сообщили в мэрии.

При этом власти подчеркнули, что при проектировании новых дорожных объектов велодорожки предусматриваются в обязательном порядке. На уже существующих улицах их обустройство зависит от возможностей городского бюджета.

Напомним, летом 2026 года в Сургуте появилось более двух километров новых велодорожек − на улицах Энгельса, Дзержинского и проспекте Ленина. Власти города планируют объединить существующие и новые участки в единую велосипедную сеть. Однако конкретные маршруты и сроки их соединения пока не определили.