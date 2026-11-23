В Сургуте до 31 декабря планируют подключить освещение на одном из участков дороги к дачным кооперативам в районе поселка Лесного. Фонари здесь установили давно, однако вопрос с их запуском до сих пор остается открытым. О сроках сообщили в администрации города.

«Автодорога в п. Лесной» ‒ строительство объекта завершено. 11 ноября выполнено подключение объекта к сетям электроснабжения. «Автодорога от поселка Лесного к СОТ «Старожил» ‒ в настоящее время выполняются строительно-монтажные работы. Завершение работ по созданию объекта согласно утвержденному графику ‒ ноябрь этого года. «СГЭС» досрочно приступило к строительно-монтажным работам», ‒ указали власти Сургута.

При этом не обошлось без задержек ‒ работы затянулись из-за проблем с согласованием документов. Как объяснили в мэрии, РЖД не согласовали право использования земельного участка, необходимое для проведения работ. Из-за этого строительство пришлось временно приостановить. Сейчас строительно-монтажные работы возобновлены. Подрядчик также корректирует проектную документацию и оформляет необходимые документы для передачи объектов в рамках концессионного соглашения.

Напомним, проблема с освещением на дорогах к сургутским дачам поднимается не впервые. Ранее на участке к кооперативам «Энергетик-2», «Дорожник» и «Прибрежный» установили около 1,8 километра линии освещения. Однако фонари долгое время не включали, из-за чего дачники жаловались на темноту.