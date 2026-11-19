Волонтеры АО «Транснефть ‒ Сибирь» приняли участие в создании и установке стелы Памяти участникам локальных войн и специальной военной операции в сельском поселении Рафайлово Тюменской области.

Новое памятное место торжественно открыли на центральной сельской площади. Коллективы ветеранской организации, боевого братства, местные жители, школьники, молодежь, представители администрации поселения и волонтеры производственного объекта АО «Транснефть ‒ Сибирь» возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Работники АО «Транснефть ‒ Сибирь» активно участвуют в различных волонтерских акциях, своими силами проводят ремонт мемориалов, благоустройство их территорий, участвуют в сборе средств для реализации социально значимых проектов и инициатив жителей сельского поселения.

«У нас крепкая команда, готовая поддержать любое благое дело. Для всех нас важно сохранять связь с историей, помнить тех, кто защищал и защищает нашу землю. Если есть возможность помочь ‒ мы помогаем. И будем продолжать», ‒ рассказал начальник объекта Андрей Крыжановский.

«Компания «Транснефть ‒ Сибирь» на протяжении многих лет поддерживает нас, за что мы выражаем им большую благодарность», ‒ отметил глава Рафайловского сельского поселения Юрий Шмыгарев.