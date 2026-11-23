Ревматологи Сургутской окружной клинической больницы помогли молодой маме с редким аутоиммунным заболеванием вернуться к самостоятельной жизни. Для лечения дерматополимиозита женщине потребовалось девять госпитализаций, сообщил директор Депздрава Югры Роман Паськов.

Первые симптомы появились у пациентки в 25 лет. Она жаловалась на боли в мышцах, суставах и костях, а ее состояние быстро ухудшалось. Вскоре женщина уже не могла самостоятельно подняться с кровати.

Врач Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив заподозрила дерматополимиозит. После телемедицинской консультации с главным внештатным ревматологом Депздрава Югры, заведующей центром ревматологии СОКБ Инной Банниковой пациентку экстренно перевели в Сургут.

При дерматополимиозите иммунная система атакует ткани организма, вызывая воспаление и прогрессирующее поражение мышц. В тяжелых случаях человек может потерять способность ходить, сидеть и глотать. Особую опасность представляет поражение дыхательной мускулатуры. Заболевание встречается редко: центр ревматологии СОКБ ежегодно принимает около четырех таких пациентов.

После обследования женщине назначили комплексную терапию. Она получала высокие дозы внутривенного иммуноглобулина, генно-инженерные биологические препараты, глюкокортикоиды и цитостатики.

Медицинские сестры контролировали питание пациентки, чтобы при нарушении глотания пища не попадала в дыхательные пути. Инструктор по дыхательной гимнастике помогал поддерживать работу легких и предупреждать застойную пневмонию.

Восстановление проходило постепенно. Сначала женщина научилась поворачиваться и присаживаться в кровати с помощью сотрудников больницы, затем смогла садиться самостоятельно. Сейчас пациентка ходит без посторонней помощи, полностью обслуживает себя и продолжает заботиться о семье. В октябре она отметила 26-летие дома с близкими.

Ранее врачи Сургутской ОКБ помогли восстановить самостоятельную ходьбу 59-летней пациентке с другим редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Гийена-Барре. Женщина прошла лечение и длительную реабилитацию. Подробнее – в материале siapress.ru.