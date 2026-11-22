Вчера, 21 ноября, в Сургуте несколько молодых людей устроили стрельбу на свадьбе возле дома № 13 на улице Ленина. Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их в течение двух часов, сообщили в полиции Югры.

В отдел полиции доставили четверых молодых людей 2004-2007 годов рождения. Трое из них ранее не были судимы, а четвертый имеет судимость за грабеж и вымогательство. Как выяснили правоохранители, все выстрелы были произведены из одного пистолета. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также проверяют возможную причастность задержанных к другим правонарушениям.