В Сургуте сотрудники скорой помощи спасли 17-летнего подростка, у которого во время тренировки развилась острая аллергическая реакция на фрукты. Об этом сообщил Роман Паськов. Подросток почувствовал сильную слабость, у него появились затрудненное дыхание, онемение губ и рвота. Затем юноша на короткое время потерял сознание. Вызов поступил на станцию скорой помощи в 21:07.

Пока реанимационная бригада ехала в спортивный зал, диспетчеры оставались на связи с тренером. Они объяснили, как правильно уложить подростка, обеспечить проходимость дыхательных путей и оказать первую помощь. Тренер выполнял рекомендации до приезда медиков.

В 21:14 реанимационная бригада приступила к работе. Состояние подростка оценивалось как тяжелое: давление упало до 60/40 миллиметров ртутного столба, пульс участился до 128 ударов в минуту, появились проблемы с дыханием и отек губ.

Медики диагностировали анафилактический шок, ввели адреналин и другие необходимые препараты, обеспечили подачу кислорода и начали постоянно контролировать жизненно важные показатели. После лечения давление восстановилось до 125/70, дыхание нормализовалось, отек и синюшность кожи прошли. В 21:40 подростка доставили в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Сейчас его состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Ранее siapress.ru рассказывал, как сургутские врачи оказали экстренную помощь троим детям, один из которых также поступил с анафилактическим шоком. Медики напоминают: при признаках тяжелой аллергической реакции необходимо немедленно позвонить по номеру 103 или 112 и выполнять указания диспетчера.