В Югре по программе переселения на 2024-2030 годы расселили 270,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья — более 40% запланированной площади. По данным Депстроя округа на 1 ноября, жилищные условия улучшили 15 226 человек, сообщает «Стройкомплекс Югры».

С июня площадь расселенного фонда увеличилась на 60 тысяч квадратных метров. За десять месяцев 2026 года из аварийных домов переселили 1 890 семей, сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам встречи с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

Всего программа охватывает 1 735 многоквартирных домов, признанных аварийными в 2017-2021 годах. До конца 2030 года власти планируют переселить 37,2 тысячи человек и расселить более 672 тысяч квадратных метров жилья.

Также 24 ноября правительство округа рассмотрело законопроект об изменении договора с Фондом развития территорий. Поправки позволят использовать дополнительное финансирование до конца следующего года, если Фонд одобрит выделение денег сверх годового лимита после 31 октября. Документ предстоит рассмотреть окружной думе.

Ранее siapress.ru сообщал, что программу переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, Югра завершила досрочно в 2026 году. Всего с 2019 года в округе расселили более 1,2 млн квадратных метров непригодного для проживания жилья.