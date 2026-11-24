Сургутский районный суд заключил под стражу водителя рейсового автобуса и его брата, обвиняемых в групповом хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры. По версии следствия, конфликт произошел на остановке общественного транспорта в Сургутском районе. Мужчины якобы действовали по предварительному сговору, публично оскорбляли другого участника конфликта и использовали нецензурную лексику, после чего нанесли ему телесные повреждения.

Обоим предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ. При рассмотрении ходатайств суд учел обстоятельства дела, характер обвинения и сведения о фигурантах. В результате суд постановил оставить обоих мужчин под стражей на время расследования. Решения пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Ранее siapress.ru сообщал, что конфликт произошел 20 ноября в поселке Белый Яр. По данным полиции, ссора 57-летнего водителя и 21-летнего пассажира началась в салоне автобуса, после чего к нападению присоединился 46-летний брат водителя.