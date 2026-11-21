Шаимская буровая, озеро Нумто и аэропорт Сургута – все эти места можно увидеть в компьютерных играх. Где-то предстоит искать улики, где-то – прокладывать маршрут по карте или заходить на посадку. СИА-ПРЕСС собрал игры и дополнения, с которыми можно отправиться в виртуальное путешествие по Югре.

«Югра – история Агны»

Фото: Steam

Где поиграть: Steam, версия для Windows.

Steam, версия для Windows. Жанр: приключенческий 3D-платформер.

приключенческий 3D-платформер. Что делать в игре: искать пропавшего брата, преодолевать препятствия и скрываться от преследователей.

Сургутская студия Charge создала игру по мотивам мифов ханты и манси. Главная героиня Агна становится крошечной и отправляется искать брата Митри. Из-за ее роста лес выглядит иначе: лужу приходится преодолевать как озеро, а звериная нора превращается в тоннель. По пути встречаются сказочные существа, а среди игровых находок есть сведения о редких растениях местной тайги.

«Кондинская тайга – Путь к первой нефти»

Скрин: https://vugru.ru

Где поиграть: на сайте VUGRU в браузере без регистрации.

на сайте VUGRU в браузере без регистрации. Жанр: исторический квест.

исторический квест. Что делать в игре: сверяться с картой, вести полевой журнал и добраться до буровой Р-6.

Действие происходит в 1960 году. Игрок начинает путь на причале, проходит через тайгу и готовит сообщение с буровой. Авторы взяли за основу историю Шаимского нефтяного открытия, а персонажей и задания придумали. В игре пять локаций и 12 заданий. На первое прохождение авторы предлагают выделить 20-30 минут.

«Тайны Нумто – Последняя запись»