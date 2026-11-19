Возле Центрального рынка Сургута исчезла композиция с маршалами Победы, посвященная дружбе российского и армянского народов. Куда ее вывезли и вернется ли она на прежнее место, на момент разговора было неизвестно. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему судьбу памятников важно объяснять горожанам и что могут сделать муниципальные власти.

Дмитрий Щеглов: Не успели мы обсудить то, как из сквера Дружбы народов Сургута вывезли бюст Георгия Димитрова, как сургутянин и наш читатель Кирилл Акинцев обнаружил другой нюанс в сургутской городской среде. Возле Центрального рынка пропала композиция, которая была посвящена маршалам Победы. Там Жуков, Рокоссовский, Ворошилов, Баграмян и другие. Как ни странно, называется этот памятник именно памятником Дружбы народов, или «Вместе навеки». Посвящен он дружбе российского и армянского народов.

Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем друзьям.

Д.Щ.: В сентябре 2015 года этот памятник был открыт. Рядом еще находится кафе, которым, насколько я понимаю, владеет представитель армянского народа. И на церемонию открытия этой композиции с маршалами Победы приезжала целая делегация из Армении. И, собственно, создавал ее заслуженный скульптор России Володя Саркисян. То есть это такая памятная композиция, заметная.

И теперь она куда-то делась. Куда она делась, пока неизвестно. Будут ли ее возвращать, тоже пока неизвестно. Тоже скоро все это дело выясним, опубликуем у нас на siapress.ru. Но опять та же тенденция, которую мы подмечали: какое-то упразднение некоторых элементов среды, которые имеют отношение к памяти, и такое растворение опять в какой-то стерильности, которую мы с тобой обсуждаем постоянно. Что ты по этому поводу думаешь? Как бы ты это прокомментировал?

Т.С.: Мне грустно, потому что, ну а чего сносить памятники? Вообще сносительство памятников — дело неблагодарное, некрасивое. И заниматься этим только лишь потому, что где-то как-то политический конъюнктурный ветер дунул не в ту сторону, неразумно.

Я так понимаю… Я так допускаю, допускаю. Просто действительно неизвестно пока, что стало с этим памятником, с этим вообще комплексом памятным. Но я допускаю, что дело может быть связано с какими-то спорами между Организацией Договора о коллективной безопасности и Арменией. Я так думаю.

Д.Щ.: Может.

Т.С.: Какая еще может быть причина? Это же не очистка городского пространства от самостроя.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Но если это так… Как я видел этот процесс в свое время, действительно, при такой активной негласной деятельности и помощи Артура Азнаурова, бывшего руководителя сургутского ДИЗО, появилась вся эта конструкция. И недаром возле армянского ресторана, и все знают в городе, что это армянский ресторан. И было логично, что там появился мемориал маршалу Баграмяну, ну и вместе с ним другим военачальникам. Все нормально. И презентовалось это как российско-армянская дружба. То есть все нормально.

Понятно, что армяне — это один из, я бы даже сказал, основополагающих народов в Российской Федерации. То есть без армян вообще-то, мне кажется, России уже не будет, да, начиная от искусства, заканчивая торговлей. То есть армяне вложились в развитие и благополучие Советского Союза и России, можно сказать, как никто другой. Это великий народ. И даже если какие-то политические противоречия существуют сегодня на высшем политическом уровне, совершенно странно реагировать на эти противоречия тем, что мы обсуждаем.

Я допускаю, что это была чья-то частная инициатива. Пока не знаем подробностей. Как бы не случилось, что где-нибудь опять какой-то чиновник не договорился с каким-то предпринимателем о куске земли, и вот это все снесли. Но если это попытка тех людей, кто создал этот мемориал, как-то угодить политической конъюнктуре, то это глупо, это неправильно.

Д.Щ.: Это глупо, да.

Т.С.: Заметим, что, несмотря на куда более сложные отношения между Россией и Украиной, в России, и в Сургуте в частности, не сносятся памятники выдающимся украинцам, не переименовываются улицы, площади. Все с этим нормально.

Поэтому здесь надо просто посмотреть, что произошло. Допускаю, на уровне культурного руководства города должен состояться контакт с владельцами земельного участка этого коммерческого заведения, потому что, как я себе вижу, это как-то к ним относится, да? Провести переговоры и вернуть. В конце концов, армяне армянами, а речь еще идет и о маршалах Второй мировой войны. Тут вообще все дело…

Д.Щ.: Да, это же память о Войне.

Т.С.: Это да, то есть тут уж светлее быть ничего не может, поэтому я не шел бы в эту сторону, просто не шел. Надо на муниципальном уровне отработать эту ситуацию, вернуть все как было, не стесняться подчеркивать дружбу между русскими и армянами. У нас на Кавказе не так много, кстати говоря, православных-то стран, кроме армян и грузин-то. И все.

И мне кажется, все очень логично, когда подобные монументы присутствуют на городских пространствах, не только сургутских. И кажется ошибочным и глупым, когда они исчезают. Очень хочется надеяться, что здесь какой-то просто эксцесс, а не что-то спланированное и обоснованное.

Д.Щ.: Но мне кажется, что я бы даже поставил, возможно, побольше вероятность того, что это какой-то технический эксцесс: условно говоря, вывезли, чтобы отреставрировать, или вывезли временно, чтобы что-то сделать. То есть какое-то временное техническое решение, которое просто выполнили, и скоро, в каком-то, в каком-то обозримом будущем, это все дело вернут. Но мне, по крайней мере, очень хочется на это надеяться.

Т.С.: Возьмите, расскажите об этом людям. Я понимаю прекрасно, что абсолютному большинству сургутского населения, особенно вновь прибывшего, абсолютно наплевать на то, что произошло с Баграмяном и вообще с подобными вещами. Но мы же говорим о ядре сургутского общества. А ядру сургутского общества очень небезразлично, что происходит с памятью в нашем городе. И если вообще шире брать тему, то совсем недавно мы говорили также об исчезновении бюста Георгия Димитрова.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Наверное, не лучший герой мировой истории, да, и новейшей истории. Тем не менее это представитель тоже дружественного болгарского народа. Болгары участвовали в развитии Крайнего Севера, строили Сургут. Очень много совместных, кстати говоря, браков между русскими, скажем так, жителями Сургута, да, сургутянками и болгарами. Потому что дело понятное. Приезжают сюда одинокие, молодые, уезжают с девушками на родину. То есть это же очень интересная вся вещь, да?

Если опять говорим про историю, то вот вам и Дом пионеров, вот наша память, сколько с ним связано. Вообще такие вещи, конечно же, надо брать на карандаш и постоянно держать на рабочем столе всем городским начальникам, помнить о том, что люди чувствительны к подобному.

Сколько в Сургуте тех же армян, которые пройдут мимо и не обнаружат привычного монумента? Что они подумают? Какие они эмоции испытают? Какие-нибудь неприятные эмоции, да? Так вот пожмут плечами и грустно пойдут себе дальше.

Поэтому, если это техническая проблема, надо тем, кто за нее отвечает, взять и сделать какое-то сообщение для прессы: «Товарищ, не беспокойтесь, помоем, почистим, и будет в лучшем виде исполнено». А если вдруг это снесли по какой-то причине, тут надо городским властям задействовать свои возможности и как-то все это дело вернуть назад. Потому что дело это правильное.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, наши читатели и слушатели, комментируйте, высказывайтесь: что вы думаете по этому поводу, что случилось? Может быть, вы что-то знаете про это, в конце концов. Что нужно делать с подобными вещами, как их спасать, как их оберегать? И почему мы вообще это обсуждаем, хотя, мне кажется, это довольно очевидно, что подобные исторические вещи в городе должны быть, их должно становиться больше, а не меньше.

А мы заканчиваем разговор на сегодня. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru. Там тоже много всякого интересного. Ставьте лайки и до свидания. Вскоре вновь услышимся.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» был посвящен дефициту не только водителей, но и других важных и не таких уж и сложных профессий в Сургуте.