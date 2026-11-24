В 30-м микрорайоне Сургута продолжается подготовка к строительству школ, детских садов, новых проездов и благоустройству зеленой зоны. Первые социальные объекты должны здесь появиться в 2028-2029 годах, а весь комплекс работ рассчитан до конца 2030 года. О том, как выполняется дорожная карта развития микрорайона рассказали на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

Когда построят школы и детские сады

Всего в 30-м микрорайоне запланировано строительство пяти образовательных учреждений − трех детских садов и двух школ. Договор на их проектирование уже заключен. При этом застройщик намерен использовать типовые решения: сначала подготовить проекты первого детского сада и школы, а затем адаптировать их для остальных объектов.

Проект первого детского сада, который разместится между домами № 14/2 и № 12/1 на улице Каролинского, готов на 90%. За проектные работы компания уже перечислила около 13 млн рублей. Готовность проекта первой школы составляет 50%.

«Сейчас по детскому саду готовность у нас оценивается где-то в 90%. Мы обязали нашего подрядчика, проектировщика пройти государственную экспертизу, так как в дальнейшем для того, чтобы обратиться в регион за получением денежных средств на последующее строительство, необходимо заключение государственной экспертизы», − пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич.

Согласно дорожной карте, строительство первого детского сада должно начаться в середине 2027 года и завершиться в октябре 2028-го. Первую школу рассчитывают построить к апрелю 2029 года. Все пять образовательных объектов должны быть готовы до конца 2030 года.

Депутаты Думы Сургута поинтересовались, возможно ли выполнить часть работ раньше запланированных сроков. «Действительно, у нас серьезное продвижение по развитию микрорайона. Мы прошли практически весь запланированный подготовительный этап и укладывались в сроки, обозначенные в дорожной карте и закрепленные судебным решением. <…> Я правильно понимаю, что сейчас проектируются все пять объектов и некоторые из них будут спроектированы раньше сроков, указанных в дорожной карте?» − уточнила депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова.

Как пояснили в администрации города, сначала разрабатываются основные проекты детского сада и школы. Их последующее применение на других участках должно занять меньше времени.

Однако подготовительный этап еще не завершили. У Росреестра возникли замечания к оформлению некоторых земельных участков, а сам микрорайон находится в зоне с особыми условиями использования территории. Эти ограничения застройщику необходимо урегулировать для прохождения экспертизы и последующего строительства.

Отдельно на заседании представили архитектурную концепцию детского сада. Одной из ее особенностей станут остекленные веранды, где воспитанники смогут гулять в сильные морозы. В проекте также предусмотрены современные внутренние пространства в спокойных тонах.

«Обратите внимание, такой хороший элемент мы добавили − стеклянная веранда. По опыту работы других территорий у них даже есть стандарт, чтобы дети, когда на улице слишком низкая температура, могли организовывать прогулки в таких зонах», − добавил Сорич.

Что будет со «Сквером авиаторов»

Еще один крупный проект − благоустройство зеленой зоны на пересечении улицы Ивана Захарова и Пролетарского проспекта. Будущий «Сквер авиаторов» появится на земле застройщика, где ранее предполагалось строительство жилых домов.

Компания «ССТ» взяла на себя обязательство обустроить территорию за собственный счет. Концепцию сквера уже определили, а также заключили договор на проектирование. На участке провели санитарную вырубку и вывезли накопившийся мусор.

В первом квартале 2027 года планируется провести технологическое подключение к сетям «Водоканала» и «СГЭС». Заявки уже подали, застройщик ожидает расчета стоимости работ.

Устройство тропиночной сети должно завершиться до августа 2027 года, а установка малых архитектурных форм запланирована на лето 2028-го.

Как изменится дорожная сеть

В 30-м микрорайоне также продолжается обустройство внутриквартальных проездов. В 2026 году компания «ССТ» выполнила часть работ со стороны улицы Университетской, уложила асфальт возле дома № 14 на улице Ивана Захарова и понизила бордюры. При этом первый этап дорожных работ затянулся. Первоначально его планировали завершить до конца сентября, однако потребовалась корректировка проекта. Дополнительное время заняло и решение земельных вопросов.

«У нас уличная дорожная сеть разделена на два этапа. По первому этапу срок завершения планировался 30 сентября этого года, но в ходе выполнения работ возникла необходимость корректировки проекта. На это ушло дополнительно порядка полутора месяцев», − объяснил Иван Сорич.

До конца 2027 года застройщик должен завершить обустройство существующего проезда от улицы Каролинского к улице Ивана Захарова и передать его на содержание администрации Сургута. Еще один выезд на улицу Захарова планируется достроить до конца 2026 года.

Новые внутриквартальные проезды должны появляться одновременно со строительством школ и детских садов. Депутаты отдельно обратили внимание на необходимость обеспечить подъезд к домам № 35 и № 39 на Пролетарском проспекте.

От чего зависит финансирование

Несмотря на продвижение проектных работ, строительство социальных объектов пока не началось. Представитель «ССТ» объяснил, что для финансирования следующего этапа необходимо завершить реорганизацию компании. По уточненной информации депутатов Думы Сургута, окончание этого процесса ожидается в первом квартале 2027 года. После этого компания рассчитывает получить средства на строительство.

Как прозвучало на заседании, после изменения структуры собственности корпоративный контроль за деятельностью застройщика со стороны региона должен усилиться. Для оперативного решения возникающих вопросов компания также предложила создать рабочую группу с участием представителей застройщиков, администрации, Думы и окружного департамента строительства.

Напомним, в апреле 2025 года депутаты Думы Сургута вновь подняли вопрос комплексного развития 30-го микрорайона. Поводом стало обсуждение выделения земли под строительство очередной многоэтажки на улице Каролинского. Народные избранники обратили внимание, что территория продолжает застраиваться жилыми домами, тогда как школы, детские сады и необходимая дорожная инфраструктура до сих пор отсутствуют.

На тот момент проект планировки предусматривал строительство двух школ, трех детских садов, сквера и 20 жилых домов, однако сроки реализации и источники финансирования социальных объектов не были определены. По инициативе депутатов Думы Сургута комитет повторно рассмотрел проблему и поручил администрации подготовить комплексную дорожную карту с конкретными сроками строительства социальных объектов, дорог и благоустройства микрорайона.