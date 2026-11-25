Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту помог задержать водителя, который пытался скрыться от автоинспекторов. Как сообщает УМВД Югры, сотрудник находился в плановом отпуске и ранним утром отводил дочь в детский сад.

Полицейский заметил автомобиль, уходивший от экипажа ДПС по дворам. Водитель заехал в тупик, бросил машину и побежал. Начальник отдела вмешался и помог коллегам задержать беглеца.

За рулем находился мужчина 1995 года рождения, ранее лишенный водительских прав. На него составили четыре административных протокола: за управление автомобилем после лишения прав, нарушение требований об ОСАГО, правил использования ремней безопасности и невыполнение требования об остановке. Автомобиль изъяли и отправили на специализированную стоянку.

Ранее siapress.ru сообщал, что во время масштабного рейда в Сургуте автоинспекторы проверили более 370 автомобилей. Среди нарушителей оказались водители без прав, а также автомобилисты, отказавшиеся проходить медицинское освидетельствование.