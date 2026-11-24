Российским авиакомпаниям предложили ввести специальные льготные тарифы для многодетных семей. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, путешествия с детьми требуют значительных расходов, поскольку родителям приходится одновременно покупать несколько билетов. Специальные условия могли бы сделать авиаперелеты доступнее для семей с тремя и более детьми.

Гриб обратился ко всем российским перевозчикам — как крупным, так и небольшим — с предложением разработать единый семейный тариф. Скидки, по его мнению, авиакомпании могли бы предоставлять в том числе на рейсах с неполной загрузкой. Кроме того, представитель Общественной палаты предложил создать в аэропортах отдельные стойки регистрации для пассажиров с детьми. Если такой возможности нет, семьи следует обслуживать вне общей очереди.

Некоторые перевозчики уже применяют специальные условия. Как ранее сообщал siapress.ru, с июля 2025 года группа «Аэрофлот» ввела единое бронирование для семей с пятью и более детьми. Детям до 12 лет сохранили действующие скидки, взрослым предложили льготные тарифы, совместную рассадку и более гибкие условия изменения билетов.