Театр кукол «Петрушка» и городской культурный центр, более известный как «Строитель», получат новые здания в Сургуте, судя по всему, лет через десять, если это вообще случится. Такие сроки закреплены в стратегии развития Сургута, которую утвердила городская дума. Но на самом деле и этого не произойдет. Я уже лет двадцать говорю, что «Петрушку» в Сургуте никто не собирается строить. И, похоже, никогда всерьез не собирался. Посмотрите, как изящно теперь «Петрушку», а к ней прицепом и ГКЦ, вывели из проекта ядра городского центра.

Это такая же анекдотическая история, как с Домом пионеров в Сургуте. Говорят, говорят, говорят. Делают заявления, иногда даже предпринимают какие-то микроскопические шаги. А вопрос так и остается открытым. Теперь такой же историей становится «Аврора». Если бы тогда, двадцать лет назад, «Петрушку» поселили в этой несчастной «Авроре», вопрос сняли бы с повестки дня. Да что там с повестки дня — с повестки столетия.

Не надо было тогда идти на поводу у руководства театра и работников департамента культуры, которые причитали: «Ой, неправильно, ой, плохо, это же приспособленное помещение». Да, приспособленное. Но бывают решения компромиссные и при этом исторически правильные.

По-хорошему, филармонию тоже следовало строить с нуля. Позвать какого-нибудь архитектурного маэстро, пусть спроектировал бы нам что-нибудь красивое, фундаментальное. Вместо этого под филармонию реконструировали Дворец культуры «Энергетик». И вот, зная реалии Сургута, о чем бы мы сегодня говорили, если бы тогда взялись за стройку с нуля? Скорее всего, у нас бы ни ДК «Энергетик» уже не было, ни филармонии еще не было. А так город получил, на мой взгляд, одну из лучших филармоний в стране. Я сейчас о содержании, о том, что там происходит. С «Авророй» стоило поступить так же и отдать ее «Петрушке». По-моему, этот вариант и сегодня имеет смысл рассматривать.

«ДК „Аврора“» звучит красиво. А что там будет происходить, толком пока никто не объяснил. Судя по тенденции, в лучшем случае «Аврору» сейчас обнесут забором, заморозят и отремонтируют крышу, чтобы не протекала. И то еще вопрос, выделят ли деньги хотя бы на крышу. На этом все и закончится.

Если мы хотим наконец решить этот заскорузлый вопрос с «Петрушкой», зачем искать пять, а теперь, думаю, уже семь миллиардов на здание циклопических размеров? Десять тысяч квадратных метров. Зачем? «Петрушка» — это что, Кремлевский дворец съездов? Кукольному театру нужен один зрительный зал на двести мест, максимум на триста, и второй, маленький, мест на тридцать. Две-три тысячи квадратных метров, максимум. Вот возьмите «Аврору» и перестройте ее.

В объявленные сроки, я думаю, не построят ни «Петрушку», ни городской культурный центр. Но хотя бы один из этих проектов можно спасти уже сейчас. На проект «Авроры», если я правильно помню, выделили около восемнадцати миллионов рублей. Давайте направим эти деньги на проект переустройства здания под театр кукол.

И разговор с руководством «Петрушки» со стороны администрации города здесь должен быть простой: «Мы знаем ваши аргументы, и во многом вы правы. Но сегодня у нас есть вот такое решение. Какая вам, в конце концов, разница, сидеть в приспособленном торговом центре или в приспособленном кинотеатре? Разживемся деньгами, построим вам отдельное здание, а «Аврора» тогда станет дворцом культуры для молодежи». Пять миллиардов за пять лет наскребут? Думаю, нет. А три — наскребут. За пять лет такие деньги можно найти и закрыть вопрос, если исходить из того, какой театр действительно нужен городу.

В целом же я смотрю на то, что происходит с ядром центра Сургута, и у меня складывается впечатление, что город пока так и не решил эту архитектурную и градостроительную задачу. С каждым новым этапом требования к проекту снижаются, сам проект упрощается. Теперь из него вывели театр кукол и городской культурный центр. А ведь по тому, что в итоге построят, и будут судить, каким город в наше время видел собственный центр.

С таким проектом в историю входить нельзя.