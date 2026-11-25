Сургутский городской суд вынес приговор семерым местным жителям за незаконную организацию азартных игр. Трое получили реальные сроки, еще четверо — условные. Как установил суд, участники группы арендовали нежилые помещения в Сургуте и оборудовали в них игорные заведения с компьютерной техникой. С декабря 2021 года они получили от незаконного бизнеса более 20 млн рублей. В апреле 2023 года правоохранители прекратили их деятельность.

Всех семерых признали виновными по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Троим назначили от трех до четырех лет лишения свободы в колониях общего режима. Остальные получили по три года условно с испытательными сроками от четырех лет шести месяцев до пяти лет.

Кроме того, каждый осужденный должен заплатить штраф — от 50 до 250 тысяч рублей. Суд конфисковал компьютерную технику и денежную сумму, эквивалентную преступному доходу, — более 20 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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