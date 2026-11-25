В Сквере юных инженеров в 25-м микрорайоне Сургута установили новый арт-объект. В его оформлении использовали инженерную тематику: микросхему, гайку в форме снежинки и силуэт ГРЭС. Об этом рассказала депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова.

«Связана такая концепция с тем, что расположенная рядом Сургутская технологическая школа имеет инженерную направленность. Кроме того, в этом районе традиционно проживало много сотрудников сургутских электростанций. Так что история закольцевалась. На мой взгляд получилось симпатично», ‒ поделилась народная избранница в своих соцсетях.

Благоустройство общественного пространства продолжается. Недавно здесь установили ограждение, за которым скрыли задний двор и мусорные контейнеры продуктового магазина. В 2027 году ограждение планируют украсить граффити. В ближайшее время в сквере также установят опоры освещения. Необходимые сети уже проложены. Подсветкой планируют оборудовать и новый арт-объект.

Напомним, благоустройством сквера занимаются депутаты Думы Сургута Дина Биглова-Фатова и Алексей Кучин совместно с МКУ «Лесопарковое хозяйство» и Сургутской технологической школой. Депутаты взяли шефство над сквером в рамках исполнения наказов избирателей.