Тюменская область получит федеральный казначейский кредит в размере 7,4 млрд рублей на создание инженерных сетей для будущего круглогодичного термального курорта возле лыжно-биатлонного центра «Жемчужина Сибири». Регион вошел в число 22 субъектов России, заявки которых одобрили на федеральном уровне, сообщает «Тюменская область сегодня».

Поддержку предоставят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Средства направят на инженерную инфраструктуру, необходимую для реализации масштабного туристического проекта в Тюменском округе. По словам губернатора Александра Моора, будущий курорт сможет принимать более миллиона человек в год. Инвесторы при поддержке региона планируют построить около трех тысяч гостиничных номеров разных категорий. Для этого также задействуют инструменты национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Реализация проекта должна создать в Тюменской области более 4,7 тысячи рабочих мест. Новый туристический комплекс ранее включили в федеральный перечень круглогодичных курортов России.

Ранее siapress.ru сообщал, что курорт займет территорию площадью 236 гектаров. В его состав войдут двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный центр «Древнее море», тематический парк с иммерсивным аквариумом, торговая галерея, крытые спортивные объекты и научно-исследовательское пространство. Проект также должен создать дополнительные возможности для гостиничного бизнеса, общепита и предприятий сферы услуг.