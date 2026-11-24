Восемь проектов Тюменской области получили награды XV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финал конкурса прошел в Ярославле. Два региональных проекта завоевали Гран-при, еще шесть заняли первые, вторые и третье места в своих номинациях. На премию поступило 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. До финала дошли 294 проекта, представлявшие 51 регион.

Гран-при в номинации среди гастрономических событий в населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек получил праздник «Ялуторовская Маслица», посвященный 20-летию Дня рождения блина. Еще один Гран-при присудили фестивалю «Абалакское поле» как лучшему туристическому событию исторической направленности.

Первое место среди проектов, популяризирующих событийный туризм, занял видеоблог «Поехали на праздник», который создали Нина Бешинцева и Олеся Фирсова из Ялуторовска. Народный праздник «Капуста-барыня» признали лучшим семейным туристическим событием.

Рок-фестиваль «Абалак» получил второе место среди событий в области культуры и искусства, проходящих в населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек. Историко-гастрономический фестиваль «Колмаковский пряник» стал вторым в гастрономической номинации, а фестиваль «Сердце Сибири 2026» – среди семейных туристических событий. Проект «Одиссей. Легенда Абалака» занял третье место в молодежной категории.

Ранее siapress.ru сообщал, что Тюменская область по итогам Russian Event Awards 2024 вошла в пятерку ведущих регионов России по развитию событийного туризма. Тогда награды также получили проекты Ялуторовска и Тобольска, включая «Ялуторовский острог» и фестиваль «Абалакское поле».