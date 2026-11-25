С 19 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в центре культуры «Камертон» в Сургуте пройдут новогодние утренники со спектаклем «Кот в сапогах». В новой версии сказки Шарля Перро главный герой станет кутюрье, а на сцене появится подиум для показа мод.





Создатели спектакля сохранили основные сюжетные линии оригинальной сказки, но добавили новых персонажей, музыкальные и танцевальные номера. Костюмы станут частью сюжета постановки.

Особенностью постановки станет музыкальное сопровождение. Музыку и тексты песен создали специально для спектакля с помощью искусственного интеллекта. В прошлом сезоне центр культуры уже использовал подобные технологии при подготовке музыкальных номеров. В спектакле традиционно примут участие воспитанники и педагоги «Камертона».

Подготовка к новогоднему сезону началась еще в феврале. Автором концепции стал художник центра культуры Александр Зелинский. Его идею поддержала режиссер Анастасия Гнатенко. С весны команда работала над декорациями, музыкальным оформлением и сценическими образами. Осенью прошли кастинги, а в октябре начались репетиции.

Праздничная программа рассчитана на детей от двух до 14 лет. Спектакль продлится 50 минут, после чего состоится встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. В программу также включены хороводы, игры и танцы у новогодней елки. Общая продолжительность утренника составит около часа и 20 минут.

Всего в новом сезоне «Камертон» планирует провести 36 новогодних утренников. Ожидается, что их посетят более семи тысяч зрителей. Два представления будут благотворительными.