Российским работодателям предложили переводить сотрудников на дистанционную работу во время сильных снегопадов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ивачев, сообщают «Известия». По мнению парламентария, удаленный формат поможет сократить нагрузку на общественный транспорт и дороги. Если характер работы не позволяет сотруднику оставаться дома, руководителям следует лояльнее относиться к задержкам и не применять наказания за опоздания из-за непогоды.

«Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания», – заявил Ивачев.

Депутат отметил, что снегопады повышают риск аварий и дорожных заторов, а общественный транспорт становится переполненным. Особенно сложно добираться до работы людям, которые даже при нормальной погоде тратят на дорогу много времени.

Ивачев назвал временный переход на удаленную работу проявлением заботы о сотрудниках и разумной адаптацией к погодным условиям, а не ослаблением трудовой дисциплины. При этом его предложение пока не является обязательным требованием для работодателей.

Ранее siapress.ru сообщал, что удаленный формат работы сохраняют 35% российских компаний. Чаще всего дистанционно работают специалисты в сфере информационных технологий, управления персоналом, бухгалтерии и финансов.