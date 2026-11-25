Сургут стал лидером среди российских городов по улучшению качества образования за последние пять лет. На втором месте оказалась Махачкала, на третьем ‒ Грозный. В десятку лидеров также вошли Барнаул, Казань, Курган, Астрахань, Томск, Иркутск и Владивосток. Такие данные СИА-ПРЕСС представил Финансовый университет при Правительстве РФ по итогам исследования качества жизни в городах России за 2021-2026 годы.

При составлении рейтинга специалисты оценивали работу учреждений среднего и высшего образования, возможность получения качественного образования и профессиональной переподготовки. В основу исследования легли результаты социологических опросов и данные официальной статистики.

При этом Сургут не вошел в число десяти городов с наиболее заметными улучшениями в сфере здравоохранения, экологии, ЖКХ, дорожного хозяйства, доступности культурных ценностей и условий ведения бизнеса. Также город не попал в десятки лидеров по снижению конфликтности общественных отношений и преодолению деструктивного поведения граждан.

Ранее сургутские школы стали лидерами Югры по новому знаку качества Рособрнадзора. Хорошие результаты показывают и сами учащиеся: в 2026 году выпускники сургутских школ получили 25 максимальных результатов на ЕГЭ.

Напомним, СИА-ПРЕСС ранее сравнил качество жизни в городах Югры и УрФО. По данным платформы «Развивай.РФ», образование также оказалось одной из сильных сторон Сургута.