В Сургуте устроят новогодний праздник с атмосферой 90-х годов. Гостей ждут знакомые с детства игры, музыка и ностальгия по временам, когда на праздничном столе обязательно стояли шпроты, зеленый горошек и мандарины, сообщили в Сургутском краеведческом музее.

Фото: Сургутский краеведческий музей / vk.com

Праздник под названием «Карнавальная ночь на Купеческой» пройдет в старинном доме купца Г. С. Клепикова. Участники смогут сыграть в «Угадай мелодию», проверить свои знания в игре «Что? Где? Когда?» и вспомнить, как встречали Новый год несколько десятилетий назад.

Мероприятие состоится 8 и 9 января в 19:00. Принять участие смогут только участники старше 18 лет. Количество мест ограничено, поэтому записаться на праздник нужно заранее по телефону 24-44-72.