Капитальный ремонт центра плавания «Дельфин» в Сургуте планируют продлить еще на три месяца. Хотя действующий контракт предусматривает завершение работ до 30 ноября 2026 года, строительная готовность объекта составляет лишь 40-45%. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике.

Председатель комитета Денис Синенко обратил внимание на противоречия в отчете администрации. В представленных депутатам документах ремонт «Дельфина» значился на стадии окончания, хотя работы по проектной документации в разных разделах отчета имели разный статус.

«В текущей информации вы указываете, что ремонтные работы в центре плавания в стадии окончания. И тут в информации, которую вы предоставили комитету, есть некоторое противоречие. Где-то вы пишете, что работы по корректировке проектной документации завершены. Одновременно указано, что работы по разработке той же документации находятся в стадии окончания. Так все-таки какой на сегодняшний день процент строительной готовности объекта?» − спросил Синенко.

Отвечая на вопрос председателя, заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Бумина пояснила, что при оценке готовности учитывают работы сразу по двум контрактам − с прежним и нынешним подрядчиками. «На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается фактически в 40-45%. Это не стадия завершения. Работы еще выполняются, оборудование подрядной организацией заказывается», − добавила Бумина.

По ее словам, в здании уже организовали отопление, на втором этаже занимаются устройством полов и заливкой стяжки. Подрядчик также приступил к работам на крыше: металлические конструкции очищают от старого покрытия, после чего предстоит утеплить плиты и заменить кровлю. Кроме того, остаются вопросы по обустройству крылец и их конструктивных элементов.

Депутаты Думы поинтересовались, почему действующий подрядчик не укладывается в сроки. Галина Бумина объяснила, что причины связаны не только с поставками материалов и оборудования, но и с передачей объекта после расторжения предыдущего контракта.

«Одна подрядная организация выполняет одни работы − часть выполнена, часть не выполнена, потом − заходит другая подрядная организация. Приходилось долго принимать работы от первого подрядчика и определять, кто что фактически выполнил», − рассказала замдиректора департамента.

Председатель комитета также уточнил, изменится ли стоимость действующего контракта, которую ранее оценивали в 135 млн рублей. По словам представителя администрации, оснований для ее пересмотра сейчас не видят.

Депутат Дина Биглова-Фатова спросила, насколько реалистичен новый срок и как рассчитывали строительную готовность с учетом смены подрядчика.

«Мы предполагаем срок плюс три месяца пока», − заявила Бумина.

Она уточнила, что показатель готовности относится ко всему объему капитального ремонта, включая работы по предыдущему контракту. Дальнейшие сроки будут зависеть прежде всего от поставок оборудования. По оценке департамента, дополнительные три месяца на этом этапе выглядят реалистичным сроком.

Напомним, первоначально завершить капитальный ремонт «Дельфина» планировали еще в мае 2025 года, однако прежний подрядчик − компания «СпецМонтажПроект» − не выполнил обязательства. Контракт с ним расторгли, а проектную документацию пришлось корректировать. В апреле 2026 года депутаты уже обсуждали затянувшийся ремонт. Тогда представители администрации рассчитывали завершить работы до конца года. Среди причин пересмотра проекта называли проблемы с несущими конструкциями, необходимость полной замены кровельного покрытия и дополнительные работы во входной группе.