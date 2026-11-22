На следующей неделе, 27 и 28 ноября, травмцентр Сургута организует дополнительные приемы узких специалистов. Попасть на консультацию смогут пациенты, которые уже находятся в листе ожидания, сообщили в медучреждении.

Прием пройдет в лечебно-консультативном отделении больницы по следующему расписанию:

27 ноября, с 16:00 до 20:00 – нейрохирурги;

28 ноября, с 8:00 до 18:00 – травматологи-ортопеды.

Дополнительные приемы организуют в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Открыто для всех», чтобы сократить время ожидания консультаций. Пациентов, которые записались через регистратуру, но пока не получили приглашение, начнут обзванивать с начала недели.

На прием необходимо принести направление по форме 057-У от терапевта или невролога, выписку из амбулаторной карты, результаты обследований, паспорт, полис ОМС и СНИЛС. При наличии КТ или МРТ потребуется также запись исследования на внешнем носителе и заключение рентгенолога.

В больнице подчеркнули, что дополнительные приемы предназначены только для пациентов, уже внесенных в лист ожидания.