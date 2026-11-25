Музейно-туристический комплекс «Барсова Гора» занял второе место на XV Международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия». Проект администрации Сургутского района и научно-производственного музейного центра представили начальник районного управления культуры Сергей Тирон и его заместитель Ольга Шабалина.

В 2026 году организаторы премии получили 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. Финал состоялся в Ярославле.

Полученная награда может помочь дальнейшему продвижению «Барсовой Горы». Комплекс могут включить в национальный календарь туристических событий и сборник «Пора путешествовать по России». Это позволит привлечь новых туристов и организаторов мероприятий.

Сегодня в состав комплекса входят музей и пятикилометровая тропа «ЧелоВечность». Вдоль маршрута размещены 46 тематических локаций, этнографический и палеонтологический павильоны, мультимедийные экспозиции и реконструкция жилища эпохи металла.

В 2025 году тропу посетили более 35 тысяч человек. За первые шесть месяцев 2026 года по маршруту прошли уже свыше 25 тысяч посетителей.

Площадь музейного здания составляет 1 632 квадратных метра. В нем находятся выставочные залы, лаборатория, фондохранилища, мастерская и архив. По соглашению с Уральским федеральным университетом музею передали 210 коллекций, каждая из которых насчитывает от 200 до пяти тысяч предметов.

Ранее siapress.ru сообщал, что «Барсова Гора» вышла в общенациональный финал премии после второго места на окружном этапе. В октябре на территории комплекса также открыли конференц-центр площадью 500 квадратных метров, который принял мероприятия III Форума северных муниципалитетов «Северный импульс».