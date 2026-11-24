Сургутский городской суд поместил под домашний арест одного из обвиняемых по делу о стрельбе во время свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры. По версии следствия, 21 ноября мужчина находился на улице Ленина, где в присутствии большого количества людей произвел не менее двух выстрелов. Для этого он использовал предмет, конструктивно схожий с охолощенным пистолетом Макарова.

Следователи предъявили мужчине обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия. С ходатайством о помещении обвиняемого под домашний арест в суд обратилось следственное управление УМВД России по Сургуту.

Суд удовлетворил ходатайство. Мужчина будет находиться под домашним арестом один месяц и 29 суток — до 22 января 2027 года включительно.

Решение касается одного из четырех молодых людей, задержанных после происшествия. Ранее siapress.ru сообщал, что стрельба произошла днем 21 ноября возле дома № 13 на улице Ленина. Оперативники установили личности участников и доставили их в отдел полиции в течение двух часов. Задержанным от 19 до 22 лет. Трое ранее не привлекались к уголовной ответственности, а один был судим за грабеж и вымогательство. Пистолет изъяли и направили на экспертизу.