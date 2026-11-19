Пятница, 20 ноября

Выставка «Сургут вчера, сегодня, завтра»

Место проведения: МБУДО «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды», улица Энгельса, 7, выставочный зал. Время: с 09:00 до 17:00.

Жители и гости Сургута могут увидеть выставку работ IX городского конкурса юных и молодых художников «Сургут вчера, сегодня, завтра». В экспозиции ‒ рисунки, посвященные истории, архитектуре, жителям и традициям нашего города, а также тому, каким Сургут видят в будущем. Выставка продлится до 30 ноября 2026 года.

Телефон для справок: 28-76-72. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Шальная коллекция: красивая история платков и шалей»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, первый этаж. Время: с 10:00 до 17:00.

Платок ‒ атрибут многих народов России, он нес и сакральный, и бытовой смысл, отражал социальный статус, был частью праздничного этикета и вдохновлял моду. Сургутяне увидят в экспозиции более 40 платков и шалей конца XIX ‒ середины XX веков, многие из которых бытовали в Западной Сибири.

Телефон для справок: 51-68-17. Цена билета: от 50 рублей. 0+

Выставка «Вдохновение в черно-белом»

Место проведения: Библиотека (универсальная) № 23, проезд Дружбы, 8. Время: с 11:00 до 19:00.

В городской библиотеке проходит выставка с черно-белыми графическими работами начинающего художника Елены Цыпышевой из Копейска. В экспозиции собраны истории города и природы ‒ без цвета, но с характером. К каждой из них хочется возвращаться, вглядываться в детали и додумывать сюжет.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободный. 6+

Лекция «История сургутского андеграунда»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:30.

Сургутян приглашают на лекцию Юрия Семенкова ‒ очевидца и непосредственного участника музыкальной контркультуры последних десятилетий. Он расскажет о зарождении и развитии сургутского андеграунда девяностых и нулевых ‒ от «Уличного цирка» до «One More Victim»: как появлялись и распадались группы, что они играли и о чем пели, где проходили концерты и как их рекламировали, как делали привозы известных артистов, как открывались и закрывались клубы и что в них происходило в те времена.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 299 рублей, в день мероприятия ‒ 499 рублей. 16+

Суббота, 21 ноября

Ярмарка местных товаропроизводителей

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, второй этаж, зона фуд-корта. Время: 10:00.

Более 52 местных производителей, мастеров и брендов представят свою продукцию на ярмарке «Сделано в Сургуте». Посетителей ждут фермерские продукты, авторская одежда, украшения, изделия ручной работы, декор для дома и многое другое.

Вход свободный. 0+

Экскурсия «Палитра времени»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00.

Всем желающим проведут экскурсию по персональной выставке живописца Натальи Горды «Палитра времени». В экспозиции собрано более 50 живописных и графических работ разных лет. Здесь представлены пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые сцены.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский (4-6 лет) ‒ 50 рублей, детский (7-18 лет) ‒ 100 рублей, для студентов и пенсионеров ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 200 рублей. 6+

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В эту субботу в библиотеке пройдет несколько занятий. В 12:00 состоится интеллектуальная игра, подготовленная в рамках Года единства народов России. После нее участники познакомятся с несколькими играми народов мира. А на протяжении всего дня будет работать литературная игра «Узнай героя по силуэту».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Выставка-пристройство котиков

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, первый этаж, сектор F«Котариум». Время: 12:00.

В Сургуте в седьмой раз пройдет выставка котов, которые ищут новую семью. Посетители познакомятся с каждым из пушистиков, узнают его историю, характер и привычки. Приходить можно без записи ‒ просто посмотреть на животных, посидеть рядом и пообщаться.

Телефон для справок: 29-22-99. Вход свободный. 0+

Хореографический спектакль «Дракула»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 18:00.

Для сургутского зрителя выступит театр Дмитрия Ефимова «Европа» из Тюмени. В 2019 году он показывал нашумевший спектакль «Парфюмер», а теперь представит мистическую постановку по мотивам готического романа Брэма Стокера. Это авторское прочтение Дмитрия Ефимова, вдохновленного книгами, фильмами и мюзиклами о вампирах. Танцоры расскажут новую историю Дракулы ‒ свою версию жизни и любви героя.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 2 200 рублей. 16+

Концертная программа «Смотри, смотри на этот мир»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 18:00.

В этот вечер на сцене выступит заслуженная артистка России Нонна Гришаева, а ее музыкальным собеседником станет оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд» под управлением Андрея Балина. Программа посвящена актрисе, эстрадной певице Людмиле Гурченко. Прозвучат ее песни и строки из книг «Аплодисменты» и «Люся, стоп!», письма людей, для которых она была больше, чем просто актрисой с экрана. Нонна Гришаева представит историю жизни и творчества Гурченко через музыку, фрагменты автобиографических книг, письма поклонников и воспоминания.

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: от 2 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Открытый микрофон

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

В «Компромате» состоится очередной раунд «Открытого микрофона»: музыкального празднества всех стилей и направлений. Для слушателей выступят коллективы и сольные исполнители в диапазоне от рэпа и акустики до метала и альтернативы: МИКРОБ, САНЯ МАРИН, REN ZERO, ВАККИ, дуэт BROKEN SOULS, а также группы JUN6, ONEAS и CRIMSON EYES.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

Воскресенье, 22 ноября

Спектакль «Земляника под снегом»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Детям и их родителям покажут волшебную зимнюю сказку по мотивам японской народной сказки о добре, любви к природе и умении прощать. Главная героиня О-тиё любит зимние забавы, но строгая мачеха не велит ей гулять, нагружает работой по дому и несправедливо обвиняет во всех ненастьях. Однажды мачеха решает избавиться от сироты и отправляет ее в трескучий мороз в лес ‒ за земляникой. Кто поможет героине? Почему добро всегда возвращается добром? Ответы ‒ после просмотра спектакля.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Бинго!»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Взрослые и дети смогут поиграть в необычное лото ‒ вместо привычных чисел им предстоит «закрывать» ответы на вопросы о флоре и фауне, полезных ископаемых и коренном населении Югры.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер‑класс «Ткачество браслета»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 12:30 и 14:30.

Музей приглашает жителей всех возрастов окунуться в мир старинных ремесел и создать стильный аксессуар в уникальной технике. На занятии участники освоят основы ткачества, подберут цвета нитей по своему вкусу и сделают собственный браслет.

Телефон для записи: 28-20-48. Цена билета: 300 рублей. В 14:30 мероприятие доступно по «Пушкинской карте». 12+

Юбилейный концерт «В объятьях музыки народной»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

В честь 20-летия Народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Купава» жителям и гостям Сургута представят большую концертную программу: песни на русском, белорусском и других славянских языках. В этот вечер прозвучат самые любимые и знаковые номера.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+